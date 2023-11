Google Pixel 7a : Il ne reste plus beaucoup de temps ! Orange le propose avec jusqu'à 180 € de réduction pour le Black Friday

Pas besoin de souscrire à un nouveau forfait pour profiter de l'offre Black Friday que Orange nous fait. Le Google Pixel 7a descend jusqu'à un minimum de 299 €, avec en plus la possibilité de le financer en 4 fois et le tout sans frais. Une offre à ne surtout pas manquer, car elle risque de ne pas se représenter de sitôt.

Le Google Pixel 7a est ce que l'on peut appeler un smartphone polyvalent. Taillé tout autant pour la précision de ses calculs que pour son accessibilité, il parvient à concilier ces deux aspects qui pourraient sembler contradictoires de prime abord. S'il parvient à se placer sur le marché comme un appareil à la fois expert et grand public, c’est que le Pixel 7a est une version allégée du Pixel 7, un smartphone haut de gamme d'une grande performance. Le Pixel 7a garde la puissance de son grand frère, mais est proposé dans un format plus petit et à plus petit prix, ce qui le rend plus accessible. Vous pouvez le retrouver à son meilleur prix chez Orange à 399 €, voire 299 € grâce à 100 € de bonus de reprise et vous aurez la possibilité de le payer en 4 fois sans frais, mais cela risque de ne pas durer très longtemps, car l'offre est proposé dans le cadre du Black Friday, et pourrait donc bien disparaitre par la suite.

Caractéristiques du Google Pixel 7a

Écran : Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+

: Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Google Tensor 2

: Google Tensor 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra principale : Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels

: Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels Caméra frontale : 13 mégapixels

: 13 mégapixels Batterie : 4385 mAh avec charge rapide

Le Pixel 7a est pluriel. Il arrive à proposer des composants de haute volée, mais dans un format condensé qu'il est très agréable d'emmener avec vous. Avec son fer de lance de l'année dernière, le géant Américain Google s'est lancé le projet d'atteindre le grand public grâce à une version condensée du fameux Google Pixel 7 ! Comme nous le disions, le Pixel 7a garde pourtant la même puissance, et cela, c'est parce qu'il conserve la puce Google Tensor 2 développée en interne. Exerçant alors un contrôle absolu sur les différents aspects de la conception de son produit, les équipes de recherches et développement de la firme ont su optimiser à merveille l'appareil qui en devient une merveille de mécanique. Pour un approfondissement, n'hésitez pas à vous reporter à notre test complet du Google pixel 7a.

Profitez de cette offre Black Friday avec Orange sur le Google Pixel 7a

Orange propose le Pixel 7a au meilleur prix pour le Black Friday

En ce moment, nous sommes dans la période du Black Week, c'est le moment qui précède le Black Friday qui aura lieu ce vendredi 24 novembre. Afin de participer à l'occasion, Orange nous propose le Google Pixel 7a avec une remise immédiate de 80 €, puis un bonus de reprise de 100 €. Et pour ajouter à ça, il vous est en plus possible de le payer en 4 fois sans frais ! Avec Orange, on dispose d'un service de qualité, c'est donc une très belle nouvelle, d'autant plus que vous n'avez pas besoin de souscrire à un forfait ou à être déjà client pour en bénéficier.