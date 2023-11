Vous allez adorer cette nouvelle promo : le forfait Black Friday disponible sur le réseau Orange et SFR

Un forfait pas cher pour le Black Friday

YouPrice lance à l'occasion de cet évènement tant attendu un forfait spécial Black Friday. Ce forfait sans engagement et ajustable vous permettra non seulement de changer d'abonnement mobile à tout moment et sans frais, mais aussi de pouvoir varier votre consommation de gigas d'un mois à l'autre sans surcoût !

Pour l'occasion, l'opérateur vous offre une réduction sur votre abonnement pendant 2 mois pour toute souscription au forfait Black Friday. Cette offre promotionnelle, valable jusqu'à lundi prochain inclus, vous offre ainsi de 111Go à 130Go dès 9,99€ par mois.

Avant de vous présenter en détail les garanties de ce forfait mobile, sachez que vous pouvez choisir le réseau mobile sur lequel votre abonnement va s'appuyer : SFR ou Orange. Pour savoir lequel vous conviendra le mieux, vous pouvez vous référer à la dernière enquête de l'ARCEP qui a révélé que le réseau Orange était le meilleur réseau de France, tout critère confondu. Vous pouvez aussi tenir compte de votre zone géographique d'habitation pour définir quelle couverture réseau est la plus présente ou tout simplement décider selon vos affinités ; l'idée étant d'opter pour le réseau qui vous permettra de profiter pleinement de votre forfait mobile.

Jusqu'à 130Go dès 9,99€ par mois

Votre forfait spécial Black Friday vous offre jusqu'à 130Go de data pour pouvoir surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine. Celui-ci bénéficie d'une réduction mensuelle de 3€ les deux premiers mois de votre abonnement, et ce, quel que soit le réseau sélectionné ou encore l'enveloppe data consommée ! Voici plus précisément comment cette forfait à prix cassé se présente :

jusqu'à 111Go : 9,99€/mois pendant 2 mois puis 12,99€/mois

puis 12,99€/mois de 111Go à 120Go : 16,99€/mois pendant 2 mois puis 19,99€/mois

puis 19,99€/mois de 120Go à 130Go : 18,99€/mois pendant 2 mois puis 21,99€/mois

Envie de profiter de la 5G avec ce forfait mobile ? L'option 5G est disponible pour la somme supplémentaire de 5€ par mois !

Si vous voyagez de temps à autre à l'étranger, sachez que l'opérateur vous fournit jusqu'à 16Go que vous pourrez utiliser pour votre connexion internet au sein des pays de l'UE et des DOM. Enfin, vous bénéficierez de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble aussi bien depuis ces destinations que depuis la Métropole.