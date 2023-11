Google Pixel 7 Pro : 300 € de remise et un coupon de réduction disponible jusqu'à minuit !

Le Google Pixel 7 Pro est un smartphone très demandé, car il s'agit de l'un des plus puissants smartphones de sa génération et de Google. En ce moment, il est disponible auprès de Rakuten avec un coupon promo qui a débuté à 17 heures, et se terminera ce soir à minuit pile.

Le Google Pixel 7 Pro est un smartphone d'une grande puissance qui a été lancé sur le marché l'année dernière par Google, son constructeur. Il propose une fiche technique riche qui lui permet de tirer parti de toutes les situations, communications, Internet, jeux, streaming, photo, il fait tout avec aisance et rapidité. En ce moment, il nous est possible de nous le procurer sur Rakuten à moins de 600 €, l'un des meilleurs prix du moment puisque son prix de référence est de 899 € ! Mais en plus avec une garantie de 2 ans, et un coupon de réduction activable avec le code WARMUP10, vous permettant d'obtenir encore 10 € de remise.

Fiche technique du Google Pixel 7

Écran : OLED de 6,7 pouces, 120hz

OLED de 6,7 pouces, 120hz Processeur : Google Tensor 2

Google Tensor 2 RAM : 12 Go

Go Stockage : Options de stockage de 128 Go

Options de stockage de 128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

: Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra frontale : Caméra selfie de 10,8 MP

Caméra selfie de 10,8 MP Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Plus grand, avec un meilleur écran et une mémoire vive encore plus impressionnante que ne l'était celle du Pixel 7, le Pixel 7 Pro a également une meilleure batterie que celui-ci... Pour faire simple, le Pixel 7 est un cheval de course, mais sa version Pro est un cheval de guerre ! Armé pour toutes les situations, il peut clairement s'imposer en tout circonstance comme le maitre de la situation et vous aider au quotidien de la meilleure des façon possibles.

Le Google Pixel 7 Pro est à moins de 600 € au lieu de 899 € !

Le Google Pixel 7 Pro est donc proposé à un prix plus qu'intéressant puisque son prix est de 899 € habituellement dans sa version 128 Go, or ici, il est proposé à 599 € avec un coupon de réduction dont le code est WARMUP10 (disponible jusqu'à ce soir 23 novembre), pour l'obtenir à 589 €. Il s'agit d'une version internationale, compatible avec les opérateurs français et disponible avec 2 ans de garantie. Pour le Black Friday, il est même livré plus vite !