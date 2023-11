Samsung Galaxy S23 : presque 230 € de réduction pour le Black Friday !

Le Samsung Galaxy S23 est un smartphone très haut de gamme du constructeur Samsung qui est sortie cette année, il y a quelques mois à peine et qui est à présent le porte-étendard de la marque. Puissant et polyvalent, il s’agit de l'un des appareils les plus demandé du moment. Cela tombe bien, car Rakuten nous le propose à 573 €, soit avec 230 € de réduction sur le prix de référence proposé par son constructeur directement qui est de 799 € en ce moment. Mais, ce n'est pas tout car en plus, avec le code BLACK15, vous pouvez obtenir encore 15 € de remise jusqu'à minuit ce soir.

Fiche technique du Samsung Galaxy S23

Écran : AMOLED 120 Hz, de 6,1 pouces

Processeur : Processeur Snapdragon® 8 gen 2

Mémoire : 8 Go

Stockage : 128 Go de stockage interne

Caméra principale : 50 Mp

Caméra frontale : 12MP

Batterie : 3900 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

La fiche technique du Galaxy S23 est bien entendu excellent, mais il en va presque de l'évidence étant donné qu'il s'agit du leader du marché actuel. On peut noter son processeur qui est probablement le meilleur actuellement, Snapdragon® 8 gen 2 de Qualcomm, un écran magnifique et une mémoire vive bluffante de 8Go.

Le Samsung Galaxy S23 sur Rakuten pour le Black Friday

