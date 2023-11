Google Pixel 7 : Aujourd'hui seulement, il est à prix cassé pour le Cyber Monday grâce à ce code promo

Le Google Pixel 7 est en ce moment à un prix très intéressant sur Rakuten, car il s'agit de l'un de ses prix les plus bas actuellement, notamment grâce à un code promo disponible uniquement aujourd'hui pour le Cyber Monday, CYBER10. Son constructeur, Google, est l'un des meilleurs du marché des smartphones actuellement. Il crée des smartphones aux capacités impressionnantes, presque exclusivement haut de gamme, et pourtant dans des palettes de prix tout à fait satisfaisantes. La gamme Pixel 8 est sortie il y a peu de temps, ce qui fait un double facteur pour trouver le Pixel 7 à seulement 428 €, mais aujourd'hui seulement.

Fiche technique du Google Pixel 7

Écran : OLED de 6,3 pouces, 90hz

OLED de 6,3 pouces, 90hz Processeur : Google Tensor 2

Google Tensor 2 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : Options de stockage de 128 Go

Options de stockage de 128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

: Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra frontale : Caméra selfie de 10,8 MP

Caméra selfie de 10,8 MP Batterie : Batterie de 4 355 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

La fiche technique du Google Pixel 7 est des plus intéressantes. Si on le compare au Galaxy S22, son concurrent lors de sa sortie l'année dernière, le Pixel 7 possède un meilleur écran et un appareil photo légèrement plus puissant également ! Dans tous les cas, même sans le comparer, il fait partie des meilleurs smartphones de sa génération.

Le Google Pixel 7 est à moins de 430 € sur Rakuten !

Le Google Pixel 7 est donc à seulement 428 € grâce au code CYBER10, mais aujourd'hui seulement sur Rakuten ! Une occasion très intéressante puisqu'il n'a presque jamais été aussi bas en prix. L’appareil est importé, mais compatible avec les opérateurs français, et il est proposé avec une garantie de 2 ans.