Samsung Galaxy Z Flip6 et Galaxy Z Fold6 : vers des écrans plus grands ?

Samsung prépare le terrain pour ses prochains smartphones pliants, les Galaxy Z Flip6 et Fold6, avec des améliorations significatives qui semblent répondent aux critiques de certains utilisateurs. Il se pourrait que la marque propose des écrans plus grands que sur les actuels Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5.

Alors que les smartphones pliants Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 de Samsung ont été annoncés fin juillet en France et disponibles dans la foulée, la marque prépare ceux qui seront commercialisés l’année prochaine, certainement à la même période. L’une des principales critiques des téléphones pliants de Samsung a été la présence d'un pli visible sur leurs écrans internes. La marque a toutefois réussi à proposer des modèles dont les deux volets sont maintenant joints alors qu’ils laissaient un petit espace sur les précédents, grâce à une nouvelle charnière.

Ross Young, une personne particulièrement bien renseignée et dont le bilan des fuites est assez remarquable, vient de partager des informations prometteuses sur les prochains téléphones pliants de Samsung sur le réseau social X (anciennement Twitter). En effet, selon lui, le Galaxy Z Flip6 sera doté d’un écran externe plus grand que celui qui est proposé sur le Galaxy Z Flip5. Il pourrait atteindre une diagonale de 3,9 pouces contre 3,4 pouces sur le modèle actuellement commercialisé. Cette modification significative viserait à offrir aux utilisateurs une surface d'affichage plus importante pour faciliter la saisie et d'autres tâches quotidiennes.

Samsung Galaxy Z Fold6 : un écran de couverture plus grand aussi

De son côté, le Galaxy Z Fold5 a été critiqué pour son écran externe relativement étroit, mais là aussi, Samsung semble prêt à rectifier cela avec le Galaxy Z Fold6. Bien que les dimensions exactes n'aient pas été fournies, il est suggéré que l'écran externe sera élargi, adoptant un rapport hauteur/largeur plus proche de celui des smartphones conventionnels. En outre, Samsung pourrait également augmenter la qualité des photos produites par le Galaxy Z Fold6 par rapport à son prédécesseur. Selon certaines rumeurs, il semblerait que le Galaxy Z Fold 6 soit doté d’un capteur photo principal de 50 mégapixels.

Alors que les derniers modèles pliants de Samsung sont encore frais sur le marché, les rumeurs sur les Galaxy Z Flip6 et Fold6 pour l'année prochaine sont intéressantes. Elles restent toutefois à prendre avec les pincettes de rigueur car il reste beaucoup de temps avant leur officialisation qui pourrait survenir l’été prochain. Ainsi, plutôt que de proposer un smartphone à clapet abordable, la firme sud-coréenne qui a pour principaux concurrents Motorola avec son Razr 40 Ultra et le Razr 40 ou Huawei P50 Pocket, devrait annoncer des prix au moins similaires à ceux des modèles actuels.