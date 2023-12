Vous allez adorer ces promos : 5 forfaits pas chers avec de 20Go à 200Go dès 5,99€ sur le réseau orange

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile à prix cassé, vous devriez trouver votre bonheur parmi les offres exclusives de l'opérateur low cost Lebara. Avec de 20Go à 200Go dès 5,99€ par mois, il y en a pour toutes les envies et tous les budgets ! Découvrez ces promos disponibles sur le réseau Orange dans cet article !

Les forfaits pas chers de Lebara

L'opérateur Lebara met en avant cinq forfaits sans engagement bénéficiant d'un tarif attractif. Ces promos sont réservées aux nouvelles souscriptions et disponibles sur le réseau Orange, meilleur réseau de France selon la dernière enquête de l'ARCEP publiée en octobre dernier. Vous pouvez ainsi profiter pleinement, et de manière optimale, des garanties proposées par ces forfaits en promotion. Notez que l'opérateur vous offre 1Go supplémentaire le premier mois d'abonnement et que la livraison ainsi que la carte SIM seront gratuites.

Les forfaits les moins chers de la gamme, c'est-à-dire ceux qui ne dépassent pas le seuil des 10€ par mois, sont les offres 20Go, 40Go et 80Go. Chacune proposent l'illimité pour les appels et SMS émis en France métropolitaine. Vous bénéficierez par ailleurs de 5Go afin de pouvoir rester connecté lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer.

Le forfait 20Go est à 5,99€ par mois* et vous offre donc 20Go pour surfer sur le net en France métropolitaine. Pour profiter du double de gigas, il vous faudra souscrire au forfait 40Go à 7,99€ par mois. Vous pouvez opter pour le forfait à 9,99€ par mois si vous préférez disposer de 80Go pour naviguer sur la toile en toute sérénité.

Un max de data, deux forfaits

Pour les plus gourmands en data, deux autres forfaits économiques sont proposés par Lebara vous garantissant la possibilité de profiter pleinement de vos séries préférées ou encore de vos jeux vidéos favoris sans avoir à vous soucier de votre consommation Internet.

La première offre est le forfait Mensuel 130Go. À 13,99€ par mois, vous bénéficierez de 130Go depuis la France métropolitaine et de 7Go lorsque vous séjournez au sein de l'UE et des DOM. La seconde offre concerne le forfait 200Go à 18,99€ par mois. Vous pourrez ainsi vous connecter à hauteur de 200Go en France métropolitaine. L’opérateur inclut la même enveloppe data que précédemment pour assurer votre itinérance à l'étranger, à savoir 7Go.

Bien entendu, vous profiterez appeler et envoyer vos messages sans compter en France métropolitaine avec ces deux abonnements mobile.

* Notez que l'ensemble des forfaits de Lebara se renouvellent tous les 30 jours et non tous les mois calendaires