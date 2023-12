Google Pixel 7 : avec 214 € de réduction, ce prix cadeau arrive juste à temps pour les fêtes

Le Google Pixel 7 est un appareil haut de gamme pensé pour être un bijou de technologie. Son objectif ? Se démarquer de la concurrence et pas de n'importe laquelle : Samsung et Apple ! Que ce soit sur Internet ou dans le développement de nouvelles technologies, le constructeur Google joue dans la cour des grands. Ce n'est pas ce Pixel 7 qui nous fera dire le contraire, d'autant plus que ce téléphone portable propose des composants directement développés en interne et notamment la puce Tensor 2, l'une des toutes meilleures du marché mondial. Proposé sur Rakuten à 435 €, au lieu des 649 € du prix de référence de Google, on peut dire qu'avec 1 an de garantie et un ensemble complet d'accessoires, il s'agit de la meilleure offre pour obtenir actuellement un Google Pixel 7.

Fiche technique du Google Pixel 7

Écran : OLED de 6,3 pouces, 90hz

OLED de 6,3 pouces, 90hz Processeur : Google Tensor 2

Google Tensor 2 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : Options de stockage de 128 Go

Options de stockage de 128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

: Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra frontale : Caméra selfie de 10,8 MP

Caméra selfie de 10,8 MP Batterie : Batterie de 4 355 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Google Pixel 7 a rapidement gagné en influence au cours des ans, se positionnant désormais aux côtés de Samsung et Apple en tant que l'un des acteurs majeurs de l'industrie du smartphone. Le Pixel 7 se distingue par sa puissance, alimentée par la puce Tensor 2, associée à une mémoire vive de 8 Go, assurant une expérience fluide et rapide. Doté d'un appareil photo performant et d'un écran OLED de dimensions parfaite, le Pixel 7 s'affirme comme l'un des meilleurs choix sur le marché actuellement, même avec le Pixel 8 disponible depuis quelques semaines.

Le Google Pixel 7 sur Rakuten avec 214 € de réduction

Proposé sur Rakuten à 435 €, au lieu des 649 € de son prix constructeur, avec ses 1 an de garantie et un ensemble d'accessoires, il s'agit de la meilleure offre pour obtenir un Google Pixel 7 en ce moment.