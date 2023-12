Un forfait comme cadeau de Noël ? Vous allez adorer ce nouveau forfait SOSH 40Go à 9,99€ !

Le nouveau forfait à prix canon

L'opérateur Sosh met en avant une toute nouvelle offre promotionnelle qui vient remplacer le forfait 20Go. Ainsi, aucun regret si vous étiez passé à côté de ce dernier, vous allez pouvoir profiter de nombreuses garanties ainsi que de 40Go de data en France métropolitaine au prix canon de 9,99€ par mois.

Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge. Vous restez libre pour pouvoir vous ajuster au mieux selon vos envies et besoins du moment, mais aussi pour assurer l'équilibre de votre budget de téléphonie mobile.

Ce nouveau forfait économique s'appuie sur le réseau Orange, désigné meilleur réseau de France par la dernière enquête de l'ARCEP (Agence de régulation des communications électroniques, des postes et de la presse) publiée en octobre dernier. Opter pour un forfait mobile utilisant ce réseau est ainsi l'assurance de profiter pleinement et de manière la plus optimale possible des garanties de votre offre !

40Go de data et l'illimité

En parlant de garanties, voici donc ce que vous propose cette nouvelle offre promotionnelle. Vous disposerez de 40Go pour surfer sur le web en France métropolitaine ainsi que de l'illimité pour pouvoir communiquer comme bon vous semble. Vous avez des proches résidant dans les départements d'outre-mer ? La bonne nouvelle est qu'avec ce forfait Sosh, vous pourrez bénéficier de cet avantage également pour appeler et envoyer vos messages depuis la Métropole vers ces derniers, et ce, sans surcoût !

L'opérateur Sosh souhaite par ailleurs vous accompagner lors de vos voyages en mettant à disposition des garanties valables depuis l'étranger. Ainsi, vous pourrez apprécier les 15Go dédiés à votre connexion web depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer. De même, vous aurez la possibilité de communiquer sans compter depuis ces mêmes zones car l'illimité est inclus gratuitement dans votre offre mobile à prix doux !