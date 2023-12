OnePlus 11 : LE smartphone haut de gamme à se procurer après Noël au meilleur prix !

L'annonce du OnePlus 12 et les caractéristiques qui lui sont associées démontrent plus que jamais à quel point les constructeurs chinois de chez OnePlus sont redoutables pour fabriquer du haut de gamme surpuissant. Le OnePlus 11, qui est déjà disponible depuis un certain temps, n'est pas en reste de ce côté là. Il s'agit d'un smartphone haut de gamme, fruit d'une collaboration entre OnePlus et Hasselblad, la marque d'appareils photo réputée. Vous pouvez le trouver à un prix très avantageux sur Rakuten, à 607 € au lieu de 849 €, ce qui représente une grande réduction d'autant plus avec le code de réduction de 5 € supplémentaire XIU5150 !

Fiche technique du OnePlus 11

: AMOLED, 6,7 pouces avec résolution 3216 x 1440 pixels Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

: 128 Go Appareil photo : Caméra arrière triple avec un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 50 MP et un capteur téléobjectif de 32 MP. Caméra frontale de 16 MP pour des selfies de qualité.

: Caméra arrière triple avec un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 50 MP et un capteur téléobjectif de 32 MP. Caméra frontale de 16 MP pour des selfies de qualité. Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 100W

Le OnePlus 11 présente une fiche technique incroyablement puissante ! Avec ses 8 Go de RAM et la puce Snapdragon 8 Gen2, il se classe parmi les smartphones les plus performants du moment. De plus, il est doté d'un superbe écran Amoled, d'une énorme batterie de 5000 mAh, et bien sûr, son partenariat avec Hasselblad se reflète dans un appareil photo techniquement époustouflant.

Le OnePlus 11 est à son meilleur prix sur Rakuten !

En ce moment, vous pouvez vous procurer le OnePlus 11 à un prix exceptionnel sur Rakuten, à seulement 607 € au lieu de 849 €, ce qui équivaut à une réduction de 242 € ! Il s'agit d'une version internationale, mais compatible avec les opérateurs français. C'est une occasion fantastique pour mettre la main sur l'un des meilleurs smartphones du moment, juste à temps pour Noël.