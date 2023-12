Jamais vu : l'iPhone 15 est à moins de 800 euros sur ce célèbre site marchand !

L'iPhone 15 est à prix réduit chez Rakuten

Noël est passé mais ce n'est pas terminé chez Rakuten qui propose en cette fin d'année un bien joli cadeau. Le célèbre site, réputé pour proposer régulièrement des bons plans, propose en effet un deal exceptionnel sur le tout dernier modèle commercialisé par Apple, le célèbre iPhone 15.

Ce smartphone haut de gamme est doté des dernières technologies de la marque et affiche de nombreuses nouveautés. Il est ainsi équipé d'un superbe écran - plus lumineux que le modèle précédent - , avec une dalle OLED Super Retina XDR Display de 6,1 pouces offrant une résolution de 2 556 x 1 179 pixels, en plus de technologies comme HDR10 et Dolby Vision et d’une luminosité de 1000 cd/m². Cet écran intègre également la nouvelle technologie Dynamic Island qui permet d’effectuer deux actions simultanées sans vous interrompre.

En ce qui concerne les performances, c’est la puce A16 Bionic qui équipe l'iPhone 15, l'une des plus puissantes du marché. Elle assure des performances fluides pour les jeux gourmands en graphismes. iOS 17 promet quant à lui une expérience utilisateur plus confortable et intelligente.

L’appareil photo reste toujours l’un des points forts de l’iPhone, avec ici un double capteur, composé d’un objectif grand angle de 48 Mpx et d’un ultra grand angle de 12 Mpx. La batterie assure une utilisation continue, avec 20 heures en lecture vidéo ou 80 heures en lecture audio. Enfin, un port USB-C vient remplacer le fameux port Lightning, pour une connectique plus universelle.

Deal exclusif de Rakuten sur l'iPhone 15

Il va falloir faire vite ! En effet, l’iPhone 15 d’Apple profite d’une remise de 18 % sur le site de Rakuten. Cette offre à durée limitée permet d’obtenir l’Apple iPhone 15 en promotion à 779,99 euros au lieu de 959,99 euros sur le site de vente en ligne. De plus, la livraison à domicile est gratuite. Vous avez également la possibilité de payer en 3 ou 4 fois sans frais, avec le partenaire Klarna ou via Paypal.

Et si vous profitiez de votre achat pour rejoindre le Club R ? Ce programme de fidélité, gratuit et sans engagement, vous offre de nombreux avantages. Par exemple, vous aurez accès au cashback. Vous serez ainsi remboursé d’une partie de vos achats sur tous les produits, toute l’année. En achetant votre iPhone, vous allez créditer 7,80 euros en Rakuten Points dans votre cagnotte. Vous pourrez les utiliser en les déduisant d’une future commande.