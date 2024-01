Xiaomi Poco X5 5G : ce partenariat permet de se procurer la version boosté de ce smartphone à moins 200 €

Le Xiaomi Poco X5 5G est l'un des smartphones emblématiques de la gamme Poco de Xiaomi. Il est l'un des meilleurs rapports qualité prix de 2023, et pour cette entrée dans l'année 2024, on le découvre avec une réduction de 150 € sur sa version avec 8 Go de RAM, le faisant passer sous la barre des 200 €, plutôt impressionnant pour un smartphone qui nous propose un écran Amoled et une puce de chez Qualcomm !

Avec le X5 5G de la gamme Poco, Xiaomi parvient à nous convaincre que petit prix ne veut pas dire « mauvaise qualité ». Bien au contraire, car Xiaomi n'est pas une marque qui monte pour rien ! Le constructeur chinois a bien compris qu'un smartphone moderne se doit de proposer certaines fonctionnalités devenues essentielles, et cela qu'importe le prix. Il devient de plus en plus difficile de se passer des contenus multimédias, à tel point que les smartphones actuels sont devenu des supports privilégiés par de nombreuses personnes pour regarder des programmes sur des plateformes de SVOD ou de streaming, que ce soit YouTube ou Netflix, ou encore pour écouter de la musique sur Deezer, YouTube Music, mais aussi pour jouer et bien d'autres activités. Le Xiaomi Poco X5 propose des composants optimisés pour cela tout en étant en ce moment à seulement 199 € sur Rakuten, grâce à un partenariat direct avec Xiaomi alors qu'il s'agit de la version 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage et non de sa version de base avec « 6 Go + 128 Go » à 299 € !

La fiche technique du Xiaomi Poco X5

Processeur : Qualcomm Snapdragon 695

: Qualcomm Snapdragon 695 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage interne : 256 Go extensible via microSD

: 256 Go extensible via microSD Écran : AMOLED, 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 120Hz de taux de rafraichissement

: AMOLED, 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 120Hz de taux de rafraichissement Caméra arrière : Triple capteur, 48 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro)

: Triple capteur, 48 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro) Caméra frontale : 13 MP

: 13 MP Batterie : 5000 mAh, charge rapide 33 W

Le Poco X5 5G, conçu par le fabricant chinois Xiaomi, se distingue par une fiche technique remarquable. Son écran Full HD+, pourvu de la technologie AMOLED, offre un taux de rafraîchissement de 120 Hertz, procurant une expérience de jeu immersive. Animé par la puce de Qualcomm, la Snapdragon 695, reconnue comme l'une des meilleures sur le marché pour cette catégorie de prix, cet appareil garantit des performances exceptionnelles. La batterie constitue également un atout majeur, bénéficiant d'une charge rapide de 33 watts et de 5000 mAh. En matière de photographie, le Poco X5 5G est équipé d'une triple caméra, comprenant un objectif principal de 48 mégapixels, assurant la capture de clichés d'une qualité remarquable.

Le Xiaomi Poco X5 est disponible sur Amazon à un super prix !

En ce moment, le Xiaomi Poco X5 5G dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est accessible sur Rakuten pour seulement 199 €, résultat d'un partenariat avec Xiaomi. Une offre très avantageuse étant donné que cette version est normalement à 349 € et que même le modèle avec 6 Go de RAM est proposé à 299 € sur le site de Xiaomi.