Samsung Galaxy S23 Ultra : Attention à la marche ! Le très haut de gamme de Samsung chute de 573 € chez ce marchand

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est LE smartphone de Samsung. Modèle le plus abouti de la gamme S actuellement, la catégorie la plus haut de gamme du constructeur, le Samsung Galaxy S23 Ultra est l'un des appareils les plus emblématique de la scène smartphone, et sans probablement le smartphone Android le plus prisé des téléphones qui dépassent les 1000 €. En ce moment, nous pouvons le trouver avec 573 € de moins que son prix de référence auprès de Rakuten !