12 ans de Free Mobile : un nouveau service gratuit avec le forfait phare de l'opérateur !

Parce qu'on ne sait plus où donner de la tête avec toutes les plateformes de streaming, Free Mobile vous propose d'allier abonnement mobile et plateforme vidéos sans surcoût ! En effet, à l'occasion de son anniversaire qui avance à grands pas, l'opérateur vous fait profiter gratuitement de l'application TV OQEE by Free pour toute souscription à son offre 5G, le forfait phare de sa gamme Free... Zoom sur cette nouveauté Free !

Un premier cadeau de Free Mobile

Comme à chaque date d'anniversaire, Free Mobile propose des offres promotionnelles et autres avantages aux utilisateurs ; de quoi les récompenser de leur fidélité et encourager les non-abonnés à profiter de ses services. L'anniversaire a lieu aujourd'hui mercredi 10 janvier 2024 et, pour l'occasion, l'opérateur lance un premier cadeau. Il s'agit d'inclure gratuitement l'application TV OQEE by Free pour toute souscription à l'offre mobile phare de la gamme des forfaits Free, à savoir le forfait Free 5G.

Avant de vous présenter ce dernier, prenons le temps de détailler cette nouveauté promotionnelle. L'appli TV OQEE by Free est une plateforme de streaming qui donne la possibilité aux abonnés d'avoir accès à des centaines de chaines en direct comme en replay, mais aussi aux nombreux programmes OQEE ciné. L'accès à ces services pourra se faire aussi bien depuis votre smartphone que depuis un autre appareil connecté que vous aurez choisi. Vous pourrez avoir le contrôle sur les directs avec la possibilité de revenir en arrière ou de mettre en pause, ajouter vos chaines préférées en favoris ou encore enregistrer votre programme (film, série, émission,...) pour le visionner en tant voulu !

En termes d'offre, sachez qu'il y en aura pour tous les goûts : du Blockbuster aux dessins animés en passant par les séries connues et autres thrillers.

Le forfait Free 5G dès 9,99€ par mois

Le forfait Free 5G est sans engagement et propose de nombreuses garanties tant en France métropolitaine qu'à l'International. En termes de tarifs, vous pouvez bénéficier d'avantages selon votre situation. Voici précisément comment ce forfait illimité se présente :

abonnés Freebox Pop : 9,99€/mois - Internet en 5G illimité depuis la Métropole

depuis la Métropole abonnés Freebox : 15,99€/mois - Internet en 5G illimité depuis la Métropole

depuis la Métropole non-abonnés : 19,99€/mois - 250Go de 5G/4G depuis la Métropole

Lorsque vous êtes amené à voyager, l'opérateur vous fournit jusqu'à 35Go utilisables depuis 100 destinations dont les pays de l'Europe et les DOM afin d'assurer votre connexion web. En ce qui concerne les communications, sachez que vous bénéficierez de l'illimité en France comme depuis de très nombreuses zones (depuis la Métropole vers l'étranger et depuis les quatre coins du monde). La liste des pays concernés est longue, n'hésitez pas à vous renseigner.

Enfin, les amateurs d'évènements sportifs pourront également accéder gratuitement à l'appli Free Ligue 1 !