Les détails techniques des Honor Magic6 et Magic6 Pro révélés avant leur lancement

À la veille de leur lancement officiel en Chine, les caractéristiques des appareils photo des smartphones Honor Magic6 et Magic6 Pro ont été révélées par une source fiable. Cette annonce intervient en parallèle de la présentation du nouveau Magic OS 8.0 par Honor.

Un jour avant la présentation officielle, des informations ont filtré concernant les capacités photographiques des nouveaux modèles Honor Magic6 et Magic6 Pro. Selon Digital Chat Station, le modèle standard, le Magic6, intégrerait un appareil photo principal de 50 mégapixels, accompagné d'un objectif ultra-large de même résolution et d'un téléobjectif de 32 mégapixels, doté d'un zoom optique 2,5x.

Le Magic 6 Pro monte en gamme

Quant au Honor Magic6 Pro, il se distinguerait par un appareil photo principal également de 50 mégapixels, mais avec un capteur plus grand de 1/1,3 pouce. Il serait équipé d'un objectif ultra grand-angle identique et d'un téléobjectif périscope impressionnant de 180 mégapixels (1/1,49 pouce), offrant lui aussi un zoom optique 2,5x.

Les spécifications de l'appareil photo du Honor Magic6 RSR Porsche Design, une édition spéciale développée en partenariat avec Porsche Design Studio, n'ont pas été mentionnées par la source. Cependant, il est attendu que ce modèle soit équipé de la première caméra principale OmniVision OV50K d'un pouce au monde, complétée par un objectif ultra-large et un téléobjectif périscope, dont les caractéristiques restent à préciser.

Autonomie et puissance

En matière d'autonomie, la série Honor Magic6 serait dotée d'une batterie de 5 400 mAh, supportant une charge rapide de 66 W. Les modèles Magic6 Pro et Magic6 RSR se verraient attribuer une batterie légèrement supérieure de 5 600 mAh, compatible avec une charge filaire de 88 W et une charge sans fil de 66 W. Enfin, ces trois smartphones devraient être équipés du chipset Snapdragon 8 Gen 3, promettant des performances de haut niveau. Ces informations restent à confirmer lors de la présentation officielle de la nouvelle série de smartphones haut de gamme Honor Magic6.