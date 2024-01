Google Pixel 7 : La Fnac joue le jeu des soldes avec ce haut de gamme qui baisse de 231 € !

Google est sur la pente montante... En ce qui concerne ses smartphones bien sûr, car s'il est certain d'une chose, c'est que tout le monde connaît Google comme étant l'une des entreprises les plus puissantes au monde. S'il y a bien une chose que Google sait faire, c'est innover ! On peut dire que les smartphones du géant ne sont pas laissés sur le côté, ils font même l'objet d'une attention toute particulière de la part de Google, qui y voit probablement l'opportunité d'offrir à ses utilisateurs une véritable porte d'entrée sur l'écosystème connecté, développé par l'entreprise de la Silicon Valley. Le Google Pixel 7 propose cela, un accès privilégié à la technologie Google, mais en plus avec une puce puissante, un appareil photo parmi les plus fameux du marché et un écran magnifique. En ce moment, la Fnac propose sur son marketplace un Pixel 7 pour seulement 418 €, soit 231 € de réduction !

Fiche technique du Google Pixel 7

Écran : OLED de 6,3 pouces, 90hz

Processeur : Google Tensor 2

RAM : 8 Go

Stockage : Options de stockage de 128 Go

Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

Caméra frontale : Caméra selfie de 10,8 MP

Batterie : Batterie de 4 355 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Google Pixel 7 est puissant. Sa puce made in Google, la Tensor 2, épaulée par 8Go de RAM, est à la fois d'une grande force et polyvalente, permettant une expérience riche et intense, que ce soit pour faire tourner les logiciels les plus lourds, prendre des photos, ou utiliser du contenu multimédia, en cloud, streaming, etc. N'oublions pas de mentionner que l’appareil photo du Pixel 7, comme celui des Pixels en général, sont parmi les plus réputés du marché.

Le Google Pixel 7 est disponible au meilleur prix sur le marketplace de la Fnac pour les soldes

Vous pouvez trouver sur le marketplace de la Fnac, un Pixel 7 pour seulement 418 €, soit 231 € de réduction. Les avantages de passer par la Fnac sont très concrets puisque vous êtes satisfait ou remboursé, le produit est sous garantie, le vendeur partenaire est certifié et vous accédez à un SAV professionnel.