Vous allez adorer le nouveau forfait de Cdiscount Mobile avec 60Go à 7,99€ et le retour de la carte SIM à 1€ !

Envie d'un bon plan pour changer votre abonnement mobile ? Alors, le nouveau forfait sans engagement à prix canon de Cdiscount Mobile devrait vous intéresser : 60Go de data et l'illimité pour seulement 7,99€ par mois ! En plus, l'opérateur remet en avant ses offres mobile sans engagement avec la carte SIM à 1€ pour les soldes... Cette offre en promo n'est pas valable éternellement, profitez-en vite !

Un nouveau forfait 60Go à prix doux

Cdiscount Mobile propose un tout nouveau forfait valable jusqu'au 21 janvier prochain inclus. Ce forfait en promo donne la possibilité aux utilisateurs de profiter de 60Go de data pour surfer sur le net en France métropolitaine au prix doux de 7,99€ par mois ! Vous pourrez par ailleurs appeler et envoyer vos messages sans compter aussi bien depuis cette zone que depuis les pays de l’Union européenne et les départements d'outre-mer. Pour les voyageurs dans des lieux de vacances insolites, notez que s'ajoutent à ces destinations les pays suivants : la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Afin d'assurer votre connexion Internet à l'étranger, vous disposerez également de 10Go utilisables depuis l'ensemble des zones précitées.

Ce forfait illimité est sans engagement, ce qui vous laisse la liberté de résilier votre abonnement de téléphone dès que vous le souhaitez et sans frais à votre charge. Vous pouvez ainsi changer d'offre mobile pour vous ajuster selon vos besoins et envies du moment, mais aussi selon votre budget.

Notez que vous bénéficierez du réseau de Bouygues Telecom et que vous pourrez conserver votre numéro de téléphone mobile. Pour ce faire, il vous faudra renseigner votre code RIO lors de l'étape de souscription, code que vous recevrez en contactant gratuitement le 3179. Vous aurez alors la possibilité de définir la date à laquelle vous voulez activer votre nouvelle carte SIM.

La carte SIM à 1€

À l'occasion des soldes, l'opérateur vous permet de réaliser quelques économies pour toute souscription à l'un de ses forfaits sans engagement. Ainsi, que vous choisissiez le nouveau forfait 60Go, le forfait 80Go à 9,99€ par mois ou encore l'offre 5G 150Go à 12,99€ par mois, vous pourrez profiter de la carte SIM à 1€ au lieu des 10€ initialement facturés !

Pour rappel, les forfaits 200Mo, 20Go, 60Go, 80Go, 100Go et 150Go sont des offres illimitées vous fournissant des garanties intéressantes en France métropolitaine comme à l'étranger, à commencer par l'illimité pour communiquer comme bon vous semble partout au sein de l'Union européenne.

Si l'offre 60Go ne convient pas à vos besoins, n'hésitez pas à découvrir les autres abonnements mobile économiques de Cdiscount mobile !

