Craquez pour le nouveau forfait B&You illimité avec 100Go, la 5G offerte et la TV illimitée : le tout à prix canon !

La 5G offerte et la TV illimitée

Free Mobile a lancé pour son douzième anniversaire une offre promotionnelle disponible avec son forfait phare parmi ses offres Free. Il s'agissait en effet de proposer gratuitement l'accès à l'application TV OQEE pour toute souscription à son forfait Free 5G. En riposte, Bouygues Telecom propose à son tour une offre exceptionnelle valable avec le forfait B&You 100Go. Avant de vous préciser les garanties de ce forfait illimité, nous vous présentons les avantages dont vous pourrez bénéficier sans surcoût.

Tout d'abord, vous pourrez profiter de la vitesse 5G - disponible sur le réseau Bouygues Telecom - pour surfer sur le net en toute tranquillité depuis la France métropolitaine puisque cette option est incluse gratuitement ! Ensuite, vous aurez l'opportunité d'accéder de manière illimitée à 70 chaînes TV, dont le visionnage ne sera pas décompté de votre enveloppe data globale ! Il est question de l'application B.tv. Enfin, vous bénéficierez du service Assistance + qui vous permet un lien téléphonique prioritaire au Service Clients.

Le forfait B&You 100Go à prix canon

Pour profiter de tous ces avantages sans verser le moindre centime supplémentaire, il vous faudra souscrire au forfait B&You 100Go. Ce forfait est sans engagement, vous laissant libre de résilier votre abonnement de téléphone mobile à tout moment et sans frais. À 13,99€ par mois, vous pourrez naviguer sur la toile à hauteur de 100Go de 5G en France métropolitaine et apprécier l'illimité pour vos appels, SMS et MMS.

Ce forfait économique vous accompagne à l'étranger en vous octroyant pas de moins de 25Go utilisables depuis les pays de l'Union européenne et des départements d'outre-mer. Bien entendu, vous pourrez également profiter de l'illimité pour vos communications émises depuis les destinations précitées.

Notez par ailleurs qu'en optant pour cette offre mobile en promo, vous ne paierez votre carte SIM que 1€ !