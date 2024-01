iPhone 13 : Les soldes sont là ! Un iPhone à moins de 500 € pour lancer l’année

L'iPhone 13 connaît un véritable succès au sein de la marque Apple. Dans un contexte où les iPhones sont à la fois très convoités et parmi les smartphones les plus onéreux du marché, il est fréquent de se tourner vers des modèles moins récents et donc plus abordables. Actuellement, l'iPhone 13 se présente comme l'un des choix les plus judicieux. Bien qu'il demeure relativement récent, il bénéficie de mises à jour régulières tout en étant suffisamment ancien pour être proposé à un prix plus raisonnable, notamment en version reconditionnée ! Sur le site de CertiDeal, vous avez l'opportunité de trouver l'iPhone 13 à des prix attractifs, en fonction de son état. En version correcte, il est disponible à 488 €, en très bon état à 537 €, et en parfait état à 548 €. En exclusivité premium, vous pouvez l'acquérir pour 590 €, avec un écran garanti 100 % d'origine Apple, une exclusivité CertiDeal, promettant une qualité impeccable. La livraison comprend un câble de recharge, une garantie de 2 ans, et le téléphone est reconditionné en France.

Fiche technique de l'iPhone 13

Écran : Super Retina XDR de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels

L'iPhone 13 du constructeur Apple est pourvu de caractéristiques de premier plan, offrant des performances très poussées. Son écran Super Retina XDR de 6,1 pouces assure une expérience visuelle exceptionnelle, avec des couleurs vives et des contrastes saisissants. Propulsé par la puce Apple A15 Bionic, ce smartphone garantit des performances fluides et des calculs rapides. Avec une mémoire vive de 4 Go, l'iPhone 13 gère efficacement les tâches multiples, assurant une expérience utilisateur sans accrocs. En outre, sa conception ergonomique en fait un téléphone très optimisé.

L'iPhone 13 reconditionné dans les meilleures conditions sur CertiDeal !

Actuellement disponible sur le site de CertiDeal, l'iPhone 13 est proposé à des tarifs variés en fonction de son état. Pour un état correct, le prix s'élève à 488 €, en très bon état à 537 €, et en parfait état à 548 €. En exclusivité premium, il est également disponible à 590 €, incluant un écran garanti à 100 % d'origine Apple, une exclusivité de CertiDeal. La qualité du produit est garantie, assurant une condition impeccable. La livraison comprend également un câble de recharge, une garantie de 2 ans, et le smartphone est reconditionné en France. Vous avez même la possibilité de choisir l'option avec une batterie neuve. Tout est réuni pour débuter l'année dans d'excellentes conditions !