Duel de forfaits avec un max de data, la TV illimitée et la 5G incluse : Free Mobile vs B&You

Faire le plein de data à prix canon et profiter en même temps de la 5G gratuitement et de la TV en illimité ? Vous ne rêvez pas, c'est bien possible avec ces deux forfaits que nous avons sélectionnés pour notre duel du jour ! Il s'agit des offres Free et B&You, sans engagement et disponibles dès maintenant ! Découvrez quelle offre mobile en promo remportera votre souscription !

Deux forfaits illimités et à prix canon

Free Mobile et Bouygues Telecom mettent tous deux en avant un forfait sans engagement avec un maximum de data. Il s'agit du forfait B&You Max à 13,99€ par mois et du forfait Free 5G à 19,99€ par mois. Les abonnés profiteront de tarifs préférentiels, à savoir 15,99€/mois pour les abonnés Freebox et 9,99€/mois pour les abonnés Freebox Pop.

Ces forfaits proposent tous deux l'illimité pour communiquer sans compter en France métropolitaine. Cet avantage est valable également à l'étranger. L'offre Free sera plus ouverte sur l'International car vous bénéficierez des appels, SMS et MMS illimités depuis l'UE et les DOM - comme l'offre B&You Max - mais aussi depuis 100 pays tels que le Canada, l'Afrique du Sud, la Grèce, l'Algérie, la Colombie ou encore la Thaïlande et le Danemark. Par ailleurs, si vous avez des proches à l'étranger, le forfait Free 5G vous laissera libre d'appeler sans surcoût depuis la Métropole vers les fixes de 100 destinations et le Canada, les DOM, les États-Unis ainsi que la Chine.

De 100Go à la data illimitée, le tout avec la 5G

Le forfait Free est plus généreux en termes d'enveloppe data, bien que plus cher que l'offre B&You pour les personnes non abonnées.

Si vous optez pour le forfait B&You Max, vous bénéficierez de 100Go de 5G en France métropolitaine, puisque cette option est incluse gratuitement en ce moment ! Depuis les pays de l'UE et les DOM, l'opérateur vous octroie pas moins de 25Go afin d'assurer votre connexion web lors de vos séjours à l'étranger.

Le forfait Free 5G vous permettra de disposer des enveloppes data suivantes en France métropolitaine :

250Go de 5G pour les non-abonnés

Internet en illimité 5G pour les abonnés Freebox et Freebox Pop

Les globe-trotteurs apprécieront les 35Go fournis pour se connecter depuis les quatre coins du monde (100 destinations, dont UE et DOM).

La TV en accès illimité et gratuit

Les opérateurs mettent le paquet en vous offrant gratuitement l'accès illimité à leur plateforme TV avec l'un et l'autre de ces forfaits illimités. Il s'agit de l'application B.tv chez Bouygues Telecom avec 70 chaînes proposées, dont le visionnage ne sera pas déduit de l'enveloppe data. Chez Free Mobile, c'est l'application TV OQEE by Free qui offre aux utilisateurs plus de 500 programmes, films et séries à regarder à tout moment.