Xiaomi Redmi Note 12 Pro : Amazon propose son meilleur prix ! Ce champion des ventes s'offre avec 100 € de réduction

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est un smartphone de milieu de gamme qui a été parmi les meilleures ventes de l'année 2023, et on comprend pourquoi quand on voit sa fiche technique qui est absolument remarquable. Il faut dire que son constructeur chinois Xiaomi, propose de plus en plus, au fur et à mesure des années, des appareils très performant dans le domaine du multimédia et à des prix absolument imbattables sur le marché. En ce moment, Amazon nous propose le Xiaomi Redmi Note 12 Pro à 219 € alors que Xiaomi propose un prix de 319 €, ce qui est déjà beaucoup moins cher qu'à sa sortie ! L'appareil est donc proposé avec 100 € de réduction.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Snapdragon 732G

: Snapdragon 732G RAM : 6Go

: 6Go Stockage : 128Go

: 128Go Appareil photo arrière : Triple capteur photo 108+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 108+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 67 watts

Comme nous le disions la fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro est bluffante, car elle propose certains composants proches du haut de gamme, voire même que l'on retrouve véritablement dans le haut de gamme, avec un écran AMOLED, une très grosse batterie, un appareil photo qui prend des clichés magnifiques !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est disponible auprès d'Amazon avec 100 € de moins

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est disponible avec une réduction de 100 € sur Amazon par rapport à son prix de référence qui est 319,90 € sur le site de Xiaomi. Un prix absolument bluffant pour ce smartphone qui a été, et qui reste actuellement, l'un des champions des ventes sur plusieurs sites tels que Amazon, Rakuten et bien d'autres. Passer par Amazon pour se procurer un smartphone est synonyme de sécurité et de rapidité !