Promos forfaits mobile : de 30Go à 250Go dès 7,99€ par mois sans engagement chez cet opérateur virtuel sur le réseau SFR

Les forfaits à moins de 10€

L'opérateur Syma Mobile propose en ce moment cinq forfaits pas chers et sans engagement. Vous pourrez ainsi résilier votre abonnement mobile à tout moment et sans frais à votre charge. Pour profiter des forfaits les moins chers de la gamme, vous avez le choix parmi deux offres : le forfait Le sept et le forfait Le neuf.

Le forfait Le Sept est au prix de 7,99€ par mois et vous offre 30Go pour surfer sur le net en France métropolitaine. Lors de vos séjours au sein de l'UE et des DOM, vous aurez l'opportunité de profiter de 8Go pour assurer votre itinérance en toute sérénité.

Le forfait Le neuf, à 9,99€ par mois, vous fournit quant à lui davantage de data en France comme à l'étranger : 80Go en Métropole et 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM. L'option Réseau 5G est disponible avec cette offre mobile et vous coûtera 3€ supplémentaires chaque mois.

L'un comme l'autre de ces forfaits vous permettront de communiquer sans compter depuis l'ensemble des zones précitées grâce à l'illimité.

Les forfaits 5G à moins de 20€

Envie de plus de data tout en profitant gratuitement de la 5G ? Alors, trois forfaits s'offrent à vous ! En effet, les forfaits 130Go, 150Go et 250Go intègrent sans frais supplémentaires le réseau 5G à leurs garanties. Ils vous permettent par ailleurs de bénéficier de l'illimité pour les appels, SMS et MMS émis depuis la France métropolitaine, les DOM et plus largement depuis les pays de l'UE.

En termes de possibilités, vous pouvez opter pour les forfaits illimités suivants :

11,99€/mois : 130Go de 5G en France métropolitaine, 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

en France métropolitaine, 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM 12,99€/mois : 150Go de 5G en France métropolitaine, 20Go utilisables depuis l'UE et les DOM

en France métropolitaine, 20Go utilisables depuis l'UE et les DOM 19,99€/mois : 250Go de 5G en France métropolitaine, 25Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Notez que les abonnements présentés dans cet article s'appuient sur le réseau SFR et incluent chacun gratuitement l'option "Appels Internationaux" qui vous permettra d'appeler depuis la métropole vers 100 destinations internationales et vers les mobiles européens, et ce, sans surcoût !

