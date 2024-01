Samsung Galaxy A14 5G : des soldes pas comme les autres ! Ce modèle 5G proposé à moins de 140 €

Le Samsung Galaxy A14 5G est un smartphone avec une fiche technique polyvalente qui plaira tout particulièrement à ceux qui recherchent un bon téléphone plutôt orienté vers la communication, mais sans oublier de proposer des services complets pour les usages multimédias devenus indispensables en 2024 sur un smartphone. En ce moment, vous pouvez vous procurer cet excellent appareil auprès de Cdiscount, à seulement 138 € avec une garantie de 2 ans, une livraison gratuite, et même la possibilité de faire reprendre votre ancien appareil pour encore baisser le prix de votre nouvel achat.

Fiche technique du Samsung Galaxy A14 5G

Écran : Écran LCD de 6,6 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

Écran LCD de 6,6 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur DImensity 700

Processeur DImensity 700 Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : Capacité de stockage de 64 Go (extensible jusqu'à 1To avec une carte microSD)

Capacité de stockage de 64 Go (extensible jusqu'à 1To avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité. Connectivité : 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 15W

Cette fiche technique est intéressante, car elle s’oriente très clairement vers le milieu de gamme, avec une appétence toute particulière pour les usages les plus récurrents : communication, photo et multimédia (streaming audio et vidéo). Avec ce smartphone, vous accédez également à une batterie de 5000 mAh conférant une excellente autonomie à cet appareil de Samsung !

Le Samsung Galaxy A14 5G est disponible en ce moment avec 111 € de moins !

Il vous est possible de vous procurer le Samsung Galaxy A14 5G auprès de Cdiscount, à seulement 138 €, mais en plus avec une garantie de 2 ans ; une livraison gratuite, et même la possibilité de faire reprendre votre ancien appareil pour encore baisser le prix de votre nouvel achat ! On peut dire que Cdiscount fait fort pour les soldes.