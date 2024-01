Samsung Galaxy S23 Ultra : Aujourd'hui seulement, il passe sous les 800 € avec bon de réduction, alors que le S24 sera annoncé ce soir !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est le choix incontournable parmi les smartphones haut de gamme sous Android. Doté d'une puissance impressionnante, il excelle dans toutes les fonctionnalités et se positionne clairement comme le fleuron, non seulement de la gamme Samsung, mais également comme la référence du très haut de gamme en 2024. Ce modèle puissant est actuellement en promotion pour les soldes chez Rakuten à 809 €, et aujourd'hui uniquement, vous avez la possibilité de bénéficier d'une réduction supplémentaire de 15 € avec le code RAKUTEN15 le plaçant ainsi sous la barre des 800 €. Une offre exceptionnelle à ne pas manquer !

Caractéristiques du Samsung Galaxy S23 Ultra

Écran : 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 256 Go

: 256 Go Caméra arrière : Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

: Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP Caméra avant : 12 MP

: 12 MP Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 45 W

Le Samsung Galaxy S23 Ultra offre une fiche technique exceptionnelle. Équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, de 8 Go de RAM et d'une batterie de 5000 mAh, il se positionne résolument dans la catégorie du très haut de gamme. Son écran est parmi les plus impressionnants, et son appareil photo offre des performances remarquables en termes de rendu. Seule la S24 Series qui sera annoncé ce soir par Samsung semble avoir une chance de rivaliser !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra s'offre une chute de prix spectaculaire le jour de l'annonce des Galaxy S24

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est actuellement disponible à son tarif le plus attractif sur Rakuten ! Pendant les soldes, il est proposé à 809 €, mais avec une réduction supplémentaire de 15 € grâce au code RAKUTEN15, son prix descend à 794 €. Il convient de noter que c'est un modèle importé compatible avec les opérateurs français.