Samsung Galaxy S23 FE : à peine sorti, il est déjà proposé avec 100 € de réduction, en 24 fois sans frais et un gros cadeau !

Le Samsung Galaxy S23 FE est le tout dernier modèle de smartphone de la gamme S23 Series de Samsung à être sorti. Il est la version optimisée pour les fans de la marque avec des composants haut de gamme et un prix abordable. En ce moment, Samsung vous propose une offre avec 100 € de réduction et la possibilité de la payer en 24 fois sans frais, mais en plus, vous obtenez des Galaxy Buds FE offerts !

Le Samsung Galaxy S23 FE est sorti, il y a très peu de temps, juste avant l'annonce hier soir à 19 h de la gamme S24. Il s'agit de ce que l'on pourrait qualifier de modèle optimisé afin de proposer le meilleur pour les fans, mais à un prix plus bas que le reste de la gamme S23. En ce moment, il vous est possible de vous le procurer avec une réduction de 100 €, c’est-à-dire à 599 € au lieu de 699 €, mais en plus avec la possibilité de le financer en 24 fois sans frais, et même de faire reprendre votre ancien modèle pour y accéder à plus petit prix. En plus, Samsung vous offre des écouteurs Galaxy Buds FE !

Les caractéristiques du Samsung Galaxy S23 FE

Écran : 6,4 pouces Dynamic AMOLED, (2340x1080 pixels), taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz

6,4 pouces Dynamic AMOLED, (2340x1080 pixels), taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz Processeur : Exynos 2200

Exynos 2200 Mémoire vive (RAM) : 8 Go

8 Go Stockage interne : 128 Go, 256 Go

128 Go, 256 Go Appareil photo principal : Quadruple capteur - 50 MP (principal) + 12 MP (ultra grand-angle) + 8 MP (téléobjectif 3x)

Quadruple capteur - (principal) + 12 MP (ultra grand-angle) + 8 MP (téléobjectif 3x) Caméra frontale : 10 MP

10 MP Batterie : 4500 mAh avec charge rapide 25 W

Le Samsung Galaxy S23 FE à largement de quoi séduire avec son écran Dynamic AMOLED de 6,4 pouces. Animé par le processeur Exynos 2200 et accompagné de 8 Go de RAM, il offre des performances très réactives. Son appareil photo comprend un quadruple capteur de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) et 8 MP (téléobjectif 3x), tandis que la caméra frontale de 10 MP garantit des selfies sans bavure ! De plus, sa batterie de 4500 mAh, associée à la charge rapide 25 W, assure une longévité optimale.

Le Samsung Galaxy S23 FE est disponible au meilleur prix chez son constructeur !

Le Samsung Galaxy S23 FE est sur le marché depuis quelques jours et déjà, Samsung propose une réduction de 100 € pour les soldes, avec la possibilité de le payer en 24 fois et nous offre même des Galaxy Buds FE ! Difficile de trouver mieux pour accéder à cette Fan Edition !