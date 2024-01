Bon plan RED by SFR : offrez-vous le nouveau Samsung Galaxy S24 à prix canon avec un forfait sans engagement !

Le smartphone du moment ? Le Samsung Galaxy S24 évidemment ! Dévoilé le 17 janvier 2024, ce nouveau modèle affiche des caractéristiques premium et possède la particularité de fonctionner avec l’intelligence artificielle. Vous aimeriez vous offrir cet appareil mobile à la pointe de la technologie ? Alors, voici un bon plan : le Samsung Galaxy S24 est déjà disponible à tarif réduit chez RED by SFR en prenant un forfait sans engagement. Lisez la suite pour plus de détails !

Le nouveau Samsung Galaxy S24 vous fait rêver ? Obtenez-le à tarif réduit chez RED by SFR !

Si le nouveau Samsung Galaxy S24 vous intéresse, nous vous conseillons vivement de jeter un œil chez RED by SFR. En effet, alors que le smartphone haut de gamme du constructeur sud-coréen vient à peine de sortir sur le marché, l’opérateur low cost du réseau SFR vous propose déjà de l’obtenir à prix cassé grâce à une super offre promotionnelle.

Le deal est simple à comprendre ? Pour toute souscription d’un forfait RED jusqu’au 30 janvier 2024, une remise immédiate de 60 € est accordée sur le Samsung Galaxy S24 256 Go ou 128 Go. Cette réduction est ensuite complétée par un remboursement de 70 € après achat. Avec un rabais total de 130 €, vous ne débourserez donc que 829 € au lieu de 959 € pour vous offrir votre téléphone dernier cri.

Vous êtes déjà client RED ? Alors, excellente nouvelle ! Grâce à ce statut, vous pouvez bénéficier de 80 € de remise supplémentaire en vous connectant à votre espace en ligne. Le Samsung Galaxy S24 sera donc à vous pour seulement 749 €.



Bon à savoir : si vous ne conservez pas votre ancien smartphone, n’hésitez pas à le faire racheter par RED by SFR pour profiter d’un bonus reprise de 100 €.

Le Samsung Galaxy S24 : un smartphone 5G premium… qui fonctionne avec l’IA

Disponible en quatre couleurs (crème, argent, noir ou indigo), le Galaxy S24 est le dernier smartphone 5G premium commercialisé par Samsung. Vous vous en doutez donc : il affiche des caractéristiques haut de gamme. Parmi celles-ci, nous pouvons mentionner :

un écran Full HD+ Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz ;

un très bon processeur Exynos 2400 ;

un triple capteur photo à l’arrière (50 Mpx, 10 Mpx, 12 Mpx) et une caméra selfie à l’avant (12 Mpx) ;

une batterie de 4 000 mAh avec charge ultra rapide 25 W ;

une résistance à l’eau garantie par l’indice de protection IP68.

Par ailleurs, il convient également de noter que le Samsung Galaxy S24 intègre Galaxy AI. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez exploiter le potentiel de l’intelligence artificielle (IA) et découvrir une nouvelle manière de communiquer, de vous informer, de travailler ou encore de créer.

Le forfait RED 130 Go avec la 5G offerte : une formule idéale pour accompagner le Samsung Galaxy S24

Parmi les offres mobiles RED qui permettent d’obtenir le Samsung Galaxy S24 à prix cassé, le forfait 130 Go s’avèrera parfaitement adapté pour exploiter le potentiel de votre nouveau smartphone. Affiché à seulement 13,99 € par mois sans engagement, l’abonnement intègre actuellement la 5G de manière gratuite. C’est donc le moment d’en profiter !

En matière de services, les 130 Go de data inclus dans cette formule seront consommables mensuellement en France métropolitaine. Pour les voyages dans les zones Union européenne et DOM, vous disposerez de 27 Go par mois. Enfin, concernant les communications, vous aurez la possibilité d’utiliser les appels, les SMS et les MMS à volonté. Cela fonctionnera aussi bien dans l’Hexagone que depuis l’Outre-mer et l’Europe.

À noter : les forfaits RED 10 Go, 30 Go et 200 Go donnent également accès à la promo sur le Samsung Galaxy S24.

JE PROFITE DE L'OFFRE