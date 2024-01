Honor Magic5 Lite : la sortie du Magic6 Lite fait chuter le prix de son grand frère sur Amazon !

Le Honor Magic5 Lite est un smartphone de milieu de gamme réputé pour son rapport qualité-prix, mais il devient encore plus accessible grâce aux soldes et à la sortie de son successeur, le Magic6 Lite ! Avec sa batterie exceptionnelle de 5100 mAh, une rareté même dans le haut de gamme actuel, le Magic5 Lite est actuellement disponible à seulement 221 € au lieu de son prix initial de 329 € sur Amazon, bien qu'il soit disponible en ce moment à 299 € pour les soldes chez son constructeur.

Fiche technique du Honor Magic5 Lite

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400X1080 pixels, 1-120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 2400X1080 pixels, 1-120 Hz Chipset : Snapdragon® 695 5G

: Snapdragon® 695 5G Mémoire vive : 8 Go, extensibles

: 8 Go, extensibles Stockage interne : 256 Go

: 256 Go Capteur photo principal : Triple capteurs 64+5+2 mégapixels

: Triple capteurs 64+5+2 mégapixels Capteurs frontaux : 16 mégapixels

: 16 mégapixels Batterie : 5100 mAh, charge 40 watts

: 5100 mAh, charge 40 watts Système d'exploitation : Android 13 avec surcouche Magic OS 7.1 depuis novembre dernier

Le Honor Magic5 Lite est le fruit de l'ingénierie du constructeur chinois Honor. Malgré sa finesse et sa légèreté, il excelle en termes de performances et de puissance brute. Doté de 8 Go de RAM et d'une puce Qualcomm, il offre une expérience utilisateur robuste, soutenue par une batterie de 5100 mAh. Son écran Amoled en fait un choix idéal pour le gaming et le streaming à petit prix.

Le Honor Magic5 Lite est disponible à moins de 221 € sur Amazon !

Le Honor Magic5 Lite est disponible sur Amazon à 221 €, ce qui fait un écart de prix important par rapport à celui qu'il affichait avant les soldes et avant la sortie de son successeur. Il s'agit d'un produit « choix d'Amazon » ce qui veut dire que le produit est vérifié par Amazon directement.