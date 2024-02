Il ne vient pas seul... Pour sa sortie, Samsung fait exploser les cadeaux du Galaxy S24 !

Après une période de précommande haute en couleur, Samsung vient d’officialiser la sortie de son fameux haut de gamme, le Galaxy S24. On peut dire que la firme n'y va pas de mains morte, avec un financement en 24 fois sans frais, un bonus de reprise et une remise immédiate élevée, on peut se faire plaisir.

Le Samsung Galaxy S24 était attendu, et le voilà enfin ! Avec Galaxy AI et ses sept ans de mises à jour programmées il est plus fort que jamais et propose une véritable valeur ajoutée. Sa précommande, qui s'est terminée et nous pouvons dès à présent l'acheter : le Galaxy S24, est proposé à 899 € par Samsung directement sur son site avec différents cadeaux : à partir de demain, vous pourrez bénéficier d'une remise immédiate de 10 € tous les 100 € d’achats avec le code SAMSUNG10, et son constructeur Samsung vous propose un bonus de reprise de 100 € sur votre ancien appareil, vous permettant de monter jusqu'à 380 € de reprise ! De plus, la possibilité de paiement en 24 fois sans frais ajoute une flexibilité très appréciable.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,1 pouces

Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,1 pouces Processeur : Samsung Exynos 2400

Samsung Exynos 2400 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version)

à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version) Caméra principale : 50 Mp

50 Mp Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 4000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Samsung Galaxy S24 présente des performances améliorées par rapport au Galaxy S23, avec une augmentation de 16% selon l'AnTuTu Benchmark et une hausse de 20% en mode monocœur selon le GeekBench 6. Grâce à la nouvelle Intelligence Artificielle Galaxy AI, ce smartphone offre une expérience rapide et réactive, prêt à recevoir des mises à jour Android pendant les sept prochaines années.

Le Samsung Galaxy S24 est disponible dès à présent avec des offres à ne pas manquer

Le Samsung Galaxy S24 est disponible au prix de 899 € avec divers cadeaux : dès demain, une remise immédiate de 10 € tous les 100 € d'achats sera appliquée avec le code SAMSUNG10. De plus, Samsung propose un bonus de reprise de 100 € sur votre ancien appareil, offrant la possibilité d'atteindre jusqu'à 380 € de reprise ! La flexibilité est également assurée grâce à la possibilité de paiement en 24 fois sans frais.