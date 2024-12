Une livraison offerte pour Noël et un réduction sur votre iPhone 14 reconditionné en France chez le reconditionneur numéro 1 du marché

Si vous cherchez un iPhone sans faire exploser votre budget, l’iPhone 14 est probablement le meilleur choix. Chez Les Mobiles, on est convaincus qu’il représente aujourd’hui le meilleur rapport qualité-prix de la marque à la pomme, surtout en version reconditionnée.

Avec seulement deux petites années au compteur, l’iPhone 14 a tout pour plaire : son prix a bien baissé, mais ses performances, elles, restent au niveau des standards actuels. Il est suffisamment récent pour embarquer des composants qui tiennent la route, tout en coûtant nettement moins cher que l’iPhone 15 et 16.

Fiche technique de l’iPhone 14

Écran : OLED de 6,1 pouces

OLED de 6,1 pouces Processeur : Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic RAM : 6 Go

6 Go Caméra principale : 12 MP (ƒ/1.5)

12 MP (ƒ/1.5) Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 3279 mAh

Bien que ses spécifications puissent sembler modestes face à certains concurrents affichant des capteurs de 200 Mpx ou des batteries de 5000 mAh, l'iPhone 14 se distingue par son expérience utilisateur fluide et sa qualité de fabrication.

Son appareil photo, grâce à une ouverture focale optimisée et une intelligence artificielle avancée, produit des images de haute qualité, surpassant parfois des capteurs à plus haute résolution.

De plus, sa batterie de 3279 mAh, combinée à une gestion énergétique efficace, assure une autonomie solide. La puce puissante de l'iPhone 14 permet également des performances fluides sans nécessiter une RAM surdimensionnée.

Quelle offre sur CertiDeal pour l’iPhone 14 ?

Pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix, opter pour une version reconditionnée de l'iPhone 14 est une excellente option. Ces appareils, remis à neuf et testés, offrent les mêmes fonctionnalités qu'un modèle neuf, mais à un coût réduit.

De plus, choisir un iPhone reconditionné est une démarche écologique, un argument de plus en plus moteur de la démarche des personnes qui se tournent vers cette pratique.

Vous pouvez ainsi vous le procurer pour 372 € avec une garantie de 2 ans dans un état « Dur à Cuire ». Il est également possible de changer la batterie et de faire poser une coque et une vitre de protection. En plus de cela, en ce moment avec le code NOEL vous pouvez réduire le prix de 10 €, et la livraison est gratuite.