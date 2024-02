Xiaomi Redmi Note 13 Pro : 50 € de remise immédiate ! Sosh propose le nouveau roi du milieu de gamme à prix soldé

Sorti en milieu de mois dernier, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est le tout nouveau milieu de gamme de la gamme Redmi Note de Xiaomi. Ils étaient très attendus, et pour l'occasion, l'opérateur Sosh nous propose déjà une version avec 50 € de réduction, seulement 2 semaines après sa sortie !

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est un smartphone de milieu de gamme conçu par Xiaomi qui nous propose des performances équivalentes à celles des modèles haut de gamme d'il y a quelques années, mais avec des mises à jour régulières. Vous pouvez le trouver pendant les soldes sur Sosh avec une réduction de 50 €, le faisant passer de 399 € à 349 € ! Pour en profiter, il vous faut également souscrire à l'un des forfaits sans engagement de l'opérateur low-cost de Orange, des forfaits que nous vous présentons et conseillons régulièrement sur Les Mobiles.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro possède une fiche technique que l'on pourrait qualifier de « remarquable ». Doté d'un superbe écran Amoled idéal pour le multimédia, d'un appareil photo performant et d'une puissante puce SOC, il offre une expérience fluide avec les logiciels les plus récents. Du côté de la batterie, il bénéficie d'une grande autonomie, d'autant plus qu'il optimise sa consommation grâce à son écran Amoled, tout en offrant une capacité de 5000 mAh.

Profitez de cette offre sur le Xiaomi Redmi Note 13 Pro chez Sosh

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G avec Sosh avec 50 € de réduction immédiate

Pendant les soldes chez Sosh, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro bénéficie d'une réduction de 50 €, le faisant passer de 399 € à 349 € ! Pour profiter de cette offre, il est nécessaire de souscrire à l'un des forfaits sans engagement proposés par l'opérateur. Il s'agit d'excellents forfaits que nous vous présentons régulièrement sur notre site.