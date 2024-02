Samsung Galaxy S23 : À presque 500 € l’avant dernier jour des soldes d’hiver !

Le Samsung Galaxy S23 est l'ancien fer de lance de son constructeur coréen, mais avec moins d'un an qui le sépare de sa sortie, on ne peut pas vraiment dire que le Samsung Galaxy S23 soit vieux. Il s'agit de l'un des modèles les plus puissants parmi les haut de gamme Samsung, et propose des caractéristiques qui font de lui un modèle recherché par les plus technophiles. En ce moment, nous pouvons trouver le Samsung Galaxy S23 sur le site de Rakuten pour un prix de seulement 506 €, ce qui fait une différence de plus de 400 € avec son prix de lancement, ce qui peut s'expliquer par la sortie toute récente du Galaxy S24 et de ses déclinaisons, mais aussi par la période de solde d'hiver. Il s'agit d'un modèle importé compatible avec les opérateurs français.

Fiche technique du Samsung Galaxy S23

Écran : AMOLED 120 Hz, de 6,1 pouces

AMOLED 120 Hz, de 6,1 pouces Processeur : Processeur Snapdragon® 8 gen 2

Processeur Snapdragon® 8 gen 2 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go de stockage interne

128 Go de stockage interne Caméra principale : 50 Mp

50 Mp Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 3900 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Que dire sur la fiche du Galaxy S23, si ce n'est qu'elle est absolument robuste, puissante, mais aussi utile et agréable... que d'adjectifs qui finalement ne remplacent en rien son utilisation qui convainc dès la première fois qu'on l'essaie. Samsung est un constructeur qui a prouvé sa place parmi les leaders du marché et le Galaxy S23 n'a pas volé sa place de porte étendard lors de sa sortie.

Un smartphone haut de gamme à 500 € ? C'est seulement sur Rakuten !

Le Samsung Galaxy S23 est disponible sur Rakuten pour 506 €, une baisse de prix absolument bluffante, qui coïncide avec les soldes d'hiver et la sortie du Galaxy S24, une convergence de 2 événements qui arrivent pile au bon moment. Cet appareil est livré avec une garantie de 2 ans, et est un modèle importé compatible avec le réseau français.