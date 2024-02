Xiaomi Redmi Note 13 Pro : il passe de 349 € à 285 avec cette version européenne et deux ans de garantie

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est un smartphone de milieu de gamme qui propose des caractéristiques ayant une affinité particulière pour les multimédias. En ce moment, vous pouvez vous le procurer pour 285 € seulement, de quoi se faire plaisir et profiter d’un appareil neuf et récent avec les avantages qui en découlent.

Vous êtes à la recherche d'un smartphone robuste et pratique qui vous épaule au quotidien et vous donne accès à vos loisirs ? Pas besoin d’aller chercher dans le très haut de gamme pour cela. Xiaomi propose l'excellente gamme Redmi Note spécialisée dans le milieu de gamme avec une appétence non-négligeable pour le multimédia. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est le dernier en date de cette lignée qui prend de plus en plus de place sur le marché, et en ce moment, vous pouvez vous le procurer pour pas cher sur le site de Rakuten à 285 € au lieu des 349 € affichés récemment par Xiaomi.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro propose de très belles performances, avec 8Go de RAM et un processeur de MediaTek la Helio G99-Ultra qui permet de faire tourner autant les jeux que d’avoir une très bonne réactivité au niveau de l’écran et des applications.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est en ce moment à 285 € sur Rakuten

L’appareil de Xiaomi, le Redmi Note 13 Pro est disponible en ce moment avec un prix de 285 €, ce qui en fait une belle proposition par rapport à son prix de référence, d’autant plus qu’il s’agit d’une version européenne avec une garantie de 2 ans !