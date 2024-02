Samsung s'engage à optimiser l'affichage des Galaxy S24 Ultra suite aux retours des utilisateurs

Face à une vague de retours de clients ayant précommandé les Galaxy S24 Ultra, Samsung a annoncé travailler sur une mise à jour destinée à corriger le rendu des couleurs sur l'écran de son dernier smartphone. Les premiers utilisateurs, ayant reçu leur appareil avant la date de lancement officielle fixée au 31 janvier, ont exprimé leur déception sur Reddit et divers forums en ligne concernant le profil de couleurs vives, jugé insuffisamment dynamique par rapport aux standards établis par les précédents modèles de la gamme Galaxy S.

De nombreux détenteurs du Galaxy S24 Ultra ont signalé une faible différence entre les modes de couleurs vives et naturelles, un écart qui n'était pas attendu et qui a soulevé des interrogations quant à son caractère volontaire. Cette situation a suscité un intérêt particulier puisque, malgré la qualité intrinsèque des écrans, l'expérience visuelle promise n'était pas au rendez-vous.

Effectivement, d'après nos propres tests sur le Galaxy S24 Ultra que nous venons tout juste de recevoir de la part de la marque pour réaliser un test complet, nous n'avons pas constaté de différence d'affichage entre les modes Naturel et Vif.

Samsung, conscient de ces remontées, a confirmé que ses équipes de développement étaient déjà à pied d'œuvre pour résoudre cette problématique par l'intermédiaire de son support par chat .

Les mesures correctives de Samsung

Une communication officielle via le support chat de Samsung a révélé que l'entreprise était pleinement informée des désagréments rencontrés par les utilisateurs du Galaxy S24 Ultra et que des efforts étaient déployés pour proposer une mise à jour logicielle. Cette dernière, sans date de sortie précise annoncée, est néanmoins attendue avec impatience, potentiellement lors du prochain correctif de sécurité prévu pour février 2024. Ce souci d'affichage, initialement attribué à l'introduction d'un nouveau verre antireflet Corning Gorilla Glass Armor, a finalement été identifié comme un bug logiciel affectant le mode de couleur Vif, empêchant ainsi une adaptation correcte de la saturation des couleurs.

Il est important de noter que, selon les informations disponibles, la lecture multimédia demeure inchangée par ce défaut, permettant aux utilisateurs de profiter de contenus vidéo et de jeux avec la qualité colorimétrique habituelle des écrans Samsung, en attendant le déploiement du correctif. Cette précision, issue d'une capture d'écran du chat de support partagée avec Forbes, souligne l'engagement de Samsung à maintenir une expérience utilisateur de qualité, même en présence de défis techniques.