Duel de forfaits mobile à prix canon : la nouvelle Série Free vs le forfait RED 100Go

Vous voulez un forfait avec une belle enveloppe data sans pour autant creuser votre budget de téléphonie mobile ? Ça tombe bien, on vous a concocté un duel de forfaits qui compare deux offres mobile mises en avant par les opérateurs Free Mobile ou RED by SFR, à savoir la nouvelle Série Free 110Go et le nouveau forfait RED 100Go.

Deux forfaits pas chers

Les opérateurs Free Mobile et RED by SFR proposent tous deux un forfait sans engagement permettant aux utilisateurs de profiter d'un forfait avec une enveloppe data tout à fait intéressante à un tarif attractif. En effet, la nouvelle Série Free de Free Mobile offre 110Go pour surfer sur le net en France métropolitaine et le forfait RED de RED by SFR fournit 100Go. Le prix de ces deux offres s'élève à 10,99€ par mois.

Vous aurez la possibilité de communiquer comme bon vous semble en France métropolitaine, bien entendu, mais également lorsque vous vous déplacez à travers les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer.

Ainsi, les forfaits présentés ici ont pour points communs l'illimité pour les communications, l'enveloppe data en France métropolitaine (à 10Go près pour l'offre RED) et le tarif. De plus, ils permettent chacun de résilier votre abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans frais à votre charge.

Des garanties et des options spécifiques

S'ils paraissent se ressembler, quelques spécificités pourraient faire pencher la balance vers l'un ou l'autre de ces forfaits illimités.

Les voyageurs occasionnels pourraient par exemple préférer le forfait RED car il propose 22Go de data lors des séjours à l'étranger (UE/DOM) ainsi que la possibilité de souscrire à une option spéciale International à 5€/mois. Celle-ci offre 35Go utilisables depuis l'UE et les DOM - au lieu des 22Go -, dont 20Go dédiés à votre connexion web depuis les États-Unis, le Canada, la Suisse et Andorre !

La Série Free octroie quant à elle 18Go valables pour l'itinérance Internet depuis les pays de l'UE et les DOM. Par contre, elle donne l'opportunité d'appeler et d'envoyer des SMS en illimité depuis la Métropole vers les DOM (hors Mayotte pour les appels), et ce, sans surcoût.

Notez que le forfait RED est éligible à l'option Vitesse 5G pour 3€ par mois (usage en France métropolitaine). Sachez enfin que la Série Free est valable la première année de votre abonnement avant d'évoluer de manière automatique vers le forfait Free 5G à 19,99€/mois. Ce dernier bénéficie de tarifs préférentiels pour les abonnés à la Freebox et à la Freebox Pop et offre davantage de garanties.