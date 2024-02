Samsung Galaxy S24+ : Jusqu'à 285 € de réduction pour la Saint Valentin chez ce marchand

Le Samsung Galaxy S24+ est l’un des très haut de gamme proposé cette année par Samsung avec la version Ultra. En ce moment, pour célébrer la Saint Valentin, ce marchand nous propose une réduction de 25 € dès 500 € d’achat, avec en plus une réduction de 260 € en amont sur le prix de référence du S24 Plus !

Le Samsung Galaxy S4+ est un téléphone très haut de gamme qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. Il s’agit de l’un des smartphones les plus performants du marché avec une fiche technique véritablement impressionnante. En ce moment, vous pouvez le trouver chez Pixmania avec une très belle promo puisqu’il est proposé en réduction à 1029 € au lieu de 1289 €, mais en plus avec le code CUPIXDON25, vous pouvez presque le faire atteindre les 1000 €. Vous avez en plus la possibilité de le financer en 24 fois !

Fiche technique du Samsung Galaxy S24+

Écran : Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,2 pouces

Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,2 pouces Processeur : Samsung Exynos 2400

Samsung Exynos 2400 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version)

à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version) Caméra principale : 50 Mp

50 Mp Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 4900 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Samsung Galaxy S24+ est un véritable monstre de puissance qui propose un écran Dynamic Amoled 2X, une puce Exynos gonflée à bloc, et des performances globales supérieures à ce que les précédents Samsung ont proposés jusque-là. Et c’est sans compter sur Galaxy IA qui vient davantage booster l’appareil, ou encore la promesse de faire des mises à jour pendant 7 ans sur cet appareil.

Le Samsung Galaxy S24 Plus est disponible avec 285 € de réduction

Chez Pixmania, le Galaxy S24+ est disponible avec une très belle promo puisqu’il est proposé en réduction à 1029 € au lieu des 1289 € de son prix constructeur. Avec le code CUPIXDON25, vous pouvez encore ajouter à cette baisse de prix. Vous avez également la possibilité de le financer en 24 fois, et l’appareil est garanti pendant 2 ans.