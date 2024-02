Fuite du prix du smartphone Xiaomi 14, si cela se confirme, on sait tout du prochain flagship de la marque

Le smartphone Xiaomi 14 a été officialisé en Chine, fin octobre 2023 et il s’apprête à faire son entrée sur le marché européen en passant par une présentation en Espagne lors du MWC. Si on connait sa fiche technique, il restait encore les modalités de sa commercialisation à dévoiler. Son prix vient de fuiter et s’il s’avère exact, il n’y a plus grand-chose à savoir. En voici tous les détails.

La marque Xiaomi a fixé au 25 février la date de présentation de son nouveau fleuron, le Xiaomi 14. Cet événement marquera le lancement européen et international de l'appareil, dont les détails ont été dévoilés il y a plusieurs mois maintenant, en Chine, en octobre 2023.

Malgré l'absence d'effet de surprise due à la diffusion de ses caractéristiques, le Xiaomi 14 reste un produit phare pour le fabricant, marquant son ambition dans le segment haut de gamme du marché. Reste à connaître son prix, en fonction des configurations techniques qui seront commercialisées et sa date de disponibilité.

Selon les dernières informations parmi les plus sérieuses, le Xiaomi 14 serait proposé à un prix de 999 € pour la version 8+256 Go et de 1 099 € pour la configuration 12+512 Go. Ces tarifs placent le Xiaomi 14 dans la catégorie des appareils haut de gamme, en concurrence directe avec le Galaxy S24+ et l'iPhone 15.

Caractéristiques techniques de pointe

Le Xiaomi 14 se distingue par une fiche technique des plus intéressantes. Doté d'une dalle de 6,36 pouces AMOLED LTPO capable de supporter une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 3 000 cd/m², l'écran promet une expérience particulièrement remarquable. En outre, il supporte les formats vidéo HDR10+ et Dolby Vision pour l’optimisation des contenus des services de streaming. Le smartphone intègre également le processeur Snapdragon 8 Gen 3 avec, donc 8 ou 12 Go, selon la version choisie.

Comme les précédents modèles, Xiaomi veut se démarquer sur la section photographique. Ainsi, le Xiaomi 14 embarque un ensemble de trois capteurs de 50 mégapixels dont un téléobjectif offrant un zoom optique 3,2x et le tout optimisé par le partenaire Leica. La batterie de 4 610 mAh, compatible avec la charge rapide filaire de 90W et sans fil de 50W, devrait lui assurer une autonomie confortable. Notez que le système d'exploitation Android 14 est accompagné de l'interface HyperOS avec la promesse, à confirmer, de 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité. Le téléphone est totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière. Et on peut compter sur une protection Corning Gorilla Glass Victus pour l’écran.