Ce haut de gamme s’allie au luxe pour moins de 370 € avec la Fnac !

Le Honor 90 se démarque en tant que smartphone à cheval entre le milieu de gamme et le haut de gamme, alliant un design magnifique à une fiche technique impressionnante. Malgré ses composants de qualité, son prix reste abordable. Actuellement, il est disponible à 369 € sur la Fnac Marketplace. De plus, en optant pour cet achat sur la Fnac, vous bénéficiez des excellents services de l'enseigne, garantissant une livraison dans les meilleures conditions, une garantie de 2 ans, et un service satisfait ou remboursé.