Orange vous donne accès au Pixel 7a à moitié prix et sans souscrire à un forfait

Le Google Pixel 7a est l’un des Pixel les plus prisés parmi les smartphones de Google. Il s’agit de l’un des plus récents, étant sorti l’année dernière. Version allégée du Pixel 7, le Pixel 7a est plus petit, mais tout aussi puissant avec une puce similaire. En ce moment, il vous est possible de vous le procurer pour 229 €. Comment ? Eh bien, chez Orange ! L’opérateur vous propose un Pixel 7a à 379 €, mais avec la possibilité de faire reprendre l’un de vos anciens smartphones jusqu’à 150 €, cela fait descendre le prix du Pixel 7a à 229 € !

Fiche technique du Google Pixel 7a

Écran : Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+

: Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Google Tensor 2

: Google Tensor 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra principale : Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels

: Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels Caméra frontale : 13 mégapixels

: 13 mégapixels Batterie : 4385 mAh avec charge rapide

Le Pixel 7a est un excellent smartphone à la fois pratique et puissant du fait d’une taille réduite par rapport à ses grands frères de la même gamme, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Cependant, il possède la même puce que le Pixel 7 : la Tensor 2, un processeur puissant développé directement par Google. Côté photo, il propose une qualité indéniable, qui ne laisse aucun doute sur l’origine du nom des Pixel !

Procurez-vous le Google Pixel 7a chez Orange avec cette grosse réduction

Un Pixel 7a à 229 € au lieu des 509 € proposés directement par son constructeur !

Orange vous propose un Pixel 7a à 379 € au lieu des 429 € proposés précédemment, avec la possibilité de faire reprendre l’un de vos anciens smartphones jusqu’à 150 €, pour faire descendre le prix du Pixel 7a à 229 € ! Quand on sait que Google propose cet appareil à 509 €, il y a de quoi être impressionné, puisque l'appareil est à moitié prix.