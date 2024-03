Ce Samsung lancé récemment est proposé à tout petit prix auprès de la Fnac avec un écran Super AMOLED et une grosse batterie

Samsung est le leader mondial du smartphone et contrairement à son rival de toujours, Apple, il ne se concentre pas exclusivement sur le haut de gamme. C’est une chance, car en plus de proposer les modèles les plus puissants tel que le Samsung Galaxy S24 Ultra, nous avons également accès à des appareils plus abordables, mais qui bénéficient du savoir-faire unique de Samsung. C’est le cas du Galaxy A25 5G sorti tout récemment, un milieu de gamme qui possède des atouts indéniables !

Le Galaxy A25 est un des smartphones commercialisés par Samsung dans l’objectif de proposer un milieu de gamme accessible et performant, donnant accès à un smartphone Android proposant à la fois des fonctionnalités essentielles, mais en se permettant le luxe de nous proposer un écran Super Amoled une batterie de 5000mAh avec charge rapide et même du Dolby Atmos avec ses haut parleur… pour écouter, pourquoi pas, les derniers albums de Judas Priest et Blue Öyster Cult qui arrivent dans peu de temps dans les bacs ! En ce moment, le Galaxy A25 est disponible sur la Fnac Marketplace pour 248 € seulement, un très bon prix pour ce smartphone qu’on ne peut que conseiller.

La fiche technique du Galaxy A25 5G

Écran : 6,7 pouces, Super AMOLED taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,7 pouces, Super AMOLED taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Exynos 1280

Exynos 1280 RAM : 6 Go

6 Go Stockage : 128 Go

128 Go Batterie : 5000 mAh, Charge rapide

Le Galaxy A24 5G propose une puce Exynos 1280 qui fait le pont entre le bas de gamme et le milieu de gamme avec une grande aisance, permettant un prix convenable pour un appareil qui propose tout de même 6 Go de RAM, de quoi ne pas perdre en fluidité lors de lecture de vidéo, ce qui serait dommage avec un bel écran Super Amoled avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz ! La batterie est un critère essentiel pour les milieu de gamme et avec les 5000 mAh proposés par ce smartphone, on est face à une très bonne nouvelle ! L'appareil photo intégré à ce téléphone est également performant et propose une bonne qualité d’image.

Le Galaxy A25 est en ce moment à 248 € seulement !

Le Galaxy A25 est disponible sur la Fnac Marketplace pour 248 € seulement, un très bon prix pour ce smartphone qu’on ne peut que conseiller avec ses 4 ans de mises à jour Android et ses 5 ans de correctifs de sécurité. Passer par un partenaire Fnac, c’est bénéficier d'une garantie, d’un SAV de qualité et d’un service satisfait ou remboursé, que demander de plus !