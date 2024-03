Ce très haut de gamme Apple est le smartphone le plus vendu en 2023, et il est maintenant à prix cassé avec un code promo pour l'anniversaire de ce site !

L’iPhone 14 Pro Max ? Oui, c’est bien lui, le lauréat du prix du smartphone le plus vendu de l’année 2023 ! Il faut dire que cela n’a rien d’étonnant, et quand on le voit en version reconditionnée sur ce site avec une très bonne baisse de prix, grâce à un code promo, on ne peut qu’être content ! Nous vous disons tout sur cette super promo.

L’iPhone 14 Pro Max est l’un des plus puissants smartphones disponibles sur le marché. Il est en concurrence directe avec le Galaxy S23 Ultra de Samsung et n’est dépassé en puissance que par le S24 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max… C'est dire s’il y a peu d’élus ! En ce moment, l’iPhone 14 Pro Max peut être trouvé en version reconditionnée dès 886,99 € chez Pixmania. Pour l'anniversaire du site, le code PIXPARTY40 vous fait économiser 40 € à partir de 800 € d’achat et vous pouvez payer votre appareil en plusieurs fois !

Fiche technique de l'iPhone 14 Pro Max

Écran : Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,7 pouces

L’iPhone 14 Pro Max est de loin l’un des smartphones les plus avancés technologiquement sur le marché. Fan de la marque Apple, ou non, force est de constater que cet appareil démontre pourquoi l’enseigne a acquis une image aussi puissante sur le monde des nouvelles technologies. Avec un écran ultra réactif, une puissance de calcul qui ne fléchit pas et une batterie enfin en adéquation avec ce que l’on peut attendre d’un appareil de cette envergure : Apple fait fort.

L’iPhone 14 Pro Max est disponible à prix imbattable

