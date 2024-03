Votre forfait idéal se trouve forcément parmi ces quatre offres en promo disponibles sur le réseau Orange !

Profitez du meilleur réseau de France pour apprécier pleinement les garanties de votre abonnement mobile ! Pour cela, voici une présentation des quatre forfaits sans engagement de Lebara avec de 20Go à 200Go à prix canons et disponibles sur le réseau Orange. Vous trouverez à coup sûr votre forfait idéal parmi ces bons plans à saisir sans plus attendre !

Des forfaits économiques et sans engagement

L'opérateur Lebara met en avant quatre offres mobile exclusives bénéficiant de tarifs attractifs réservées aux nouveaux clients. Ces forfaits économiques permettent aux utilisateurs de bénéficier de la qualité de réseau Orange, premier réseau de France selon la dernière enquête de l'ARCEP (Agence de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse). Ainsi, en optant pour l'une de ces promos, vous vous assurez de profiter pleinement et de façon optimale des garanties de votre forfait.

Avec de 20Go à 200Go, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets ! À savoir que ces forfaits sont sans engagement, ce qui vous laissera libre de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais, et se renouvellent automatiquement tous les 30 jours.

En ce moment, pour toute souscription, vous bénéficiez de deux avantages, quel que soit le forfait que vous choisirez :

1Go supplémentaire vous est offert le premier mois d'abonnement

vous est offert le premier mois d'abonnement la carte SIM et la livraison sont gratuites

De 20Go à 200Go dès 5,99€ par mois

Pour les plus petits budgets, deux forfaits pas chers vous permettent de ne pas dépasser le seuil des 10€ par mois, préservant ainsi votre budget de téléphonie mobile. Il s'agit du forfait Mensuel 20Go à 5,99€ par mois et du forfait Mensuel 100Go à 8,99€ par mois.

La première offre vous permettra de disposer de 20Go pour surfer sur le net en France métropolitaine et la seconde vous propose 100Go. Lors de vos séjours à l'étranger (UE/DOM), l'opérateur Lebara vous octroie 5Go pour assurer votre connexion web depuis ces zones.

Pour faire le plein de data, deux forfaits sans engagement sont à votre disposition :

13,99€/mois : 130Go en France métropolitaine, 8Go utilisables depuis l'UE et les DOM

: 130Go en France métropolitaine, 8Go utilisables depuis l'UE et les DOM 18,99€/mois : 200Go en France métropolitaine, 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Notez qu'avec l'ensemble de ces bons plans, vous pourrez appeler et envoyer vos SMS sans compter depuis la Métropole grâce à l'illimité.