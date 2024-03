Où se procurer le nouveau Galaxy A55 5G de Samsung au meilleur prix pour sa sortie ?

Le Samsung Galaxy A55 5G est disponible depuis le 11 mars et déjà, on peut dire qu’il a ce qu’il faut dans le ventre pour s’imposer comme l’une des références des gammes intermédiaires. S'il ne renouvelle pas le genre, on peut dire qu’il atteint un plafond de verre qu’il va être difficile de dépasser tant il excelle en tout. Batterie, écran, photo, performances, à moins d’avoir besoin d’un appareil avec des fonctions très spécifiques, le Galaxy A55 5G du constructeur Samsung convient à tout et le fait très bien ! En ce moment, il est disponible sur le site de Samsung pour 499 € avec un bonus de reprise de 50 € sur votre ancien modèle de smartphone, et vous obtenez des écouteurs Galaxy Buds FE offerts d’une valeur de 99 € !

La fiche technique du Galaxy A55 5G

Écran : Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1480

Exynos 1480 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128Go ou 256Go, extensible via microSD

128Go ou 256Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

50 MP Caméra avant : 32 MP

32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Les performances du Galaxy A55 5G sont encore améliorées par rapport à son modèle précédent, il propose un écran légèrement plus grand et un processeur amélioré, ce qui le rend nécessairement plus agréable pour la vidéo ou le gaming, tout en consolidant les performances déjà très bonnes de son prédécesseur. Ce smartphone convient parfaitement à un usage de tous les jours, et cela sur le long terme sans jamais perdre son souffle.

Le Samsung Galaxy A55 5G est disponible dès à présent avec une très belle offre de lancement

Actuellement, le Samsung Galaxy A35 5G est disponible sur le site de Samsung au prix de 499 €. De plus, vous pouvez bénéficier d'un bonus de reprise de 50 € sur votre ancien modèle de smartphone. En prime, Samsung offre des écouteurs Galaxy Buds FE d’une valeur de 99 €. Une opportunité à ne pas manquer !