L’un des smartphones préférés des fans de Samsung est disponible à prix cassé avec son écran Super Amoled !

Le Samsung Galaxy S21 FE dans sa version 5G est un modèle haut de gamme de Samsung. Il s’agit de la version Fan Edition du Samsung Galaxy S21. Initialement commercialisé en 2021 au prix de 759 € par le coréen Samsung, ce smartphone est actuellement proposé sur Rue du Commerce à 285 € avec en plus la possibilité de la payer en 3 fois. Le S21 FE est équipé d'un vaste écran AMOLED de 6,4 pouces, d'une puce Snapdragon 888 performante et de capteurs photo à la pointe de la technologie.

Fiche technique du Samsung Galaxy S21 FE 5G

Écran : 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm RAM : 6 Go / 8 Go

: 6 Go / 8 Go Stockage : 128 Go / 256 Go

: 128 Go / 256 Go Caméra arrière : Triple capteur 12 MP, f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 12 MP, f/2.2, ultra grand-angle 8 MP, f/2.4, téléobjectif, zoom optique 3x, OIS

: Triple capteur Caméra avant : 32 MP, f/2.2

: 32 MP, f/2.2 Batterie : 4500 mAh, Charge rapide 25 W, charge sans fil 15 W, charge inversée 4,5 W

Le Samsung Galaxy S21 FE se distingue par la puissance de son processeur Qualcomm Snapdragon 888 et son écran Amoled Full HD+. Son trio de capteurs photo offre des performances remarquables pour capturer des images de haute qualité. De plus, sa batterie de 4500 mAh assure une autonomie complète sur toute une journée d'utilisation intensive, grâce à son écran qui économise peu d’énergie. Ces caractéristiques combinées en font un choix idéal pour ceux à la recherche d'un smartphone performant et polyvalent.

Profitez de cette offre sur le Galaxy S21 FE avec Rue du Commerce

Le Samsung Galaxy S21 FE est disponible pour seulement 285 € !

Initialement commercialisé en 2021 au prix de 759 €, le Samsung Galaxy S21 FE est actuellement disponible sur Rue du Commerce à 285 €. Il est en plus possible de bénéficier d'une facilité de paiement en 3 fois, rendant cette offre accessible à ceux qui cherchent à économiser au maximum.