Découvrez le Xiaomi Redmi Note 13 Pro avec la Fnac, un smartphone nouvelle génération qui porte le milieu de gamme vers de nouveaux standards

Depuis 2 à 3 ans, on observe un nivellement par le haut du marché du smartphone. Les technologies sont de plus en plus difficiles à renouveler, atteignant un plafond de verre qui force le milieu de gamme à proposer des technologies toujours plus proches du haut de gamme pour rester pertinente aux yeux des utilisateurs. Le haut de gamme devient alors un lieu d’expérimentation tandis que le milieu de gamme propose désormais des caractéristiques polyvalentes et étendues. C’est le cas du Xiaomi Redmi Note 13 Pro que l’on peut actuellement voir que l’un des milieux de gamme les plus abouti avec l’un des tarifs les plus avantageux.

Le Xiaomi Remdi Note 13 Pro est un smartphone récemment lancé qui offre des performances avancées à un prix abordable, répondant aux besoins des utilisateurs souhaitant exécuter des applications gourmandes, profiter du streaming vidéo et jouer à des jeux, en bref tout ce dont on a besoin en 2024 sans se sentir frustré de ne pas avoir un smartphone plus puissant ! À moins d’avoir un besoin particulier, par exemple en photographie ou le Xiaomi 14 Ultra se révélera essentiel pour tout photographe voulant une approche professionnelle, le Redmi Note 13 Pro du constructeur chinois Xiaomi est un appareil largement polyvalent. En ce moment, il vous est possible de le trouver à seulement 249 € sur la Fnac Marketplace avec livraison offerte, une garantie, et même un service satisfait ou remboursé.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Comme nous le disions, les smartphones de milieu de gamme récents sont de plus en plus proches du haut de gamme. Les constructeurs n’ont pas d’autre choix que de s’approcher de plus en plus de cette catégorie avec leurs milieux de gamme afin de rendre leurs propositions pertinentes au regard d’un public qui a évidemment besoin d’argument convaincant pour acheter un milieu de gamme sortie en 2024, plutôt que la version du même produit sortie l’année précédente. Ainsi, le Xiaomi Redmi note 13 Pro nous met à disposition un écran Amoled, 8Go de RAM et une batterie de 5000 mAh, simple et efficace puisque cela est équivalent à ce que l’on trouvait sur du haut de gamme, il y a encore 2 ou 3 ans, et parfois proposé à plus cher encore aujourd’hui.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est disponible actuellement pour moins de 250 €

Actuellement, vous avez la possibilité d’acquérir le Xiaomi Redmi Note 13 Pro à seulement 249 € sur la Fnac Marketplace, avec en prime la livraison gratuite, une garantie, et même un service satisfait ou remboursé. Passer par un vendeur certifié Fnac propose aussi l’avantage d’un suivi simple, et même d’un SAV professionnel, puisque vous êtes directement en lien avec le service client de la Fnac !

