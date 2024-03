Plus que quelques exemplaires du dernier smartphone Redmi Note 13 Pro de Xiaomi à prix cassé sur Amazon !

Xiaomi a sorti son nouveau Xiaomi Redmi Note 13 Pro depuis maintenant quelques semaines et après l’avoir testé et approuvé, nous pouvons le dire : il s’agit d’un excellent téléphone, avec un chipset plus que capable et des composants plus largement à la hauteur de ce qu’on attend en 2024 d’un milieu de gamme. En ce moment, il est possible de se le procurer pour 245 € sur Amazon au lieu des 319 € proposés pour cette version 4G sur le site de son constructeur ! Mais, attention, il ne reste que 6 exemplaires de ce smartphone sur le site au moment où nous écrivons ces lignes !

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Le Xaiomi Redmi Note 13 Pro a une fiche technique absolument remarquable et est doué de composants très satisfaisant, écran, batterie, appareil photo ou puce, tout est optimisé pour permettre une expérience au niveau des attentes. Les fans de la marque ne seront pas dépaysés, et les nouveaux acquéreurs pourront apprécier les différentes fonctionnalités proposées !

N’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Redmi Note 13 Pro en version 5G (très proche de cette version 4G).

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est disponible pour moins de 250 €

