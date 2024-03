Promos sur les forfaits 40Go : profitez d'un abonnement mobile pas cher avec Lebara, NRJ Mobile et Prixtel !

Un forfait pas cher avec l'illimité et 40Go de data, ça vous tente ? Alors, découvrez notre sélection de trois offres mobiles en promo disponibles chez les opérateurs Lebara, NRJ Mobile et Prixtel. Vous trouverez à coup sûr votre forfait idéal parmi ces forfaits illimités 40Go !

Le forfait pas cher sur le réseau Orange

L'opérateur Lebara vous propose en ce moment une nouvelle offre promotionnelle avec 40Go de data au prix mini de 5,99€ tous les 30 jours. Notez que cet abonnement mobile se renouvelle tous les 30 jours et non tous les mois calendaires comme c'est généralement le cas. Avec cette offre sans engagement, vous bénéficierez de 5Go lors de vos séjours en Europe (UE/DOM) et pourrez apprécier les appels & SMS illimités en France métropolitaine.

Ce n'est pas tout, ce forfait vous permet de profiter du meilleur réseau de France selon l'enquête de l'ARCEP, dont les résultats ont été publiés en octobre 2023, à savoir le réseau Orange. De plus, pour toute souscription au forfait 40Go de Lebara, deux avantages supplémentaires s'offrent à vous :

1Go en plus offert le premier mois d'abonnement

la carte SIM est gratuite

Le forfait illimité à 6,99€

Chez NRJ Mobile, vous pouvez bénéficier d'un forfait illimité et sans engagement au prix de 6,99€ par mois. Vous pourrez naviguer sur la toile à hauteur de 40Go en France métropolitaine et rester connecté lorsque vous voyagez à travers les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer grâce aux 11Go fournis à cet effet. Concernant les conditions de communication, vous pourrez communiquer en toute sérénité puisque les appels, SMS et MMS émis depuis l'ensemble des destinations précitées bénéficient de l'illimité.

Le forfait WOOT 40Go s'appuie sur le réseau Bouygues Télécom et profite d'une promo supplémentaire : la carte SIM est à 1€ seulement !

Le forfait ajustable et neutre en CO2

Si vous êtes attentif à votre empreinte écologique, vous pourriez être intéressé par un forfait neutre en CO2. C'est ce que propose l'opérateur Prixtel avec son forfait Le petit qui offre de 40Go à 60Go dès 6,99€ par mois. Il s'agit en effet d'un forfait neutre en CO2 en plus d'une offre ajustable disposant de trois paliers data ! Disponible sur le réseau SFR, cet abonnement mobile économique propose les garanties suivantes :