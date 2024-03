Quel forfait 100Go à moins de 10€ choisir : RED vs B&You !

Vous voulez profiter d'un max de data à prix doux, mais vous hésitez parmi toutes les offres proposées sur la toile ? Alors, cet article va vous simplifier la vie : on vous a concocté un duel de forfaits 100Go avec les offres de RED by SFR et Bouygues Telecom. À moins de 10€ par mois, découvrez pour quelle offre vous allez craquer !

Votre forfait sans engagement avec 100Go à moins de 10€

Les opérateurs RED by SFR et Bouygues Telecom mettent tous deux en avant un forfait économique avec 100Go de data pour surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine. À 9,99€ par mois, ces forfaits 100Go bénéficient d'un tarif préférentiel identique. De même, chacune de ces offres en promo est éligible à l'option 5G qui vous coûtera la somme supplémentaire de 3€ par mois. Notez que vous pouvez à tout moment désactiver cette option.

Sans engagement, ces forfaits vous laisseront la possibilité de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais.

Bien entendu, vous bénéficierez de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer.

Des options pour agrémenter votre offre mobile

À première vue, ces deux offres mobile illimitées semblent identiques, mais quelques critères les différencient. Tout d'abord, si vous optez pour le forfait RED 100Go, vous bénéficierez du réseau SFR tandis que si vous choisissez la série spéciale B&You 100Go, vous profiterez du réseau Bouygues Telecom. Ensuite, chaque forfait dispose d'une option vous permettant d’agrémenter votre abonnement mobile selon vos envies et besoins.

Ainsi, le forfait RED propose une option intéressante si vous êtes amené à voyager en Outre-Atlantique ou dans certaines zones qui ne sont généralement pas incluses dans les garanties des forfaits mobiles. Il s'agit de l'option 35Go UE/DOM, à 5€/mois, qui vous octroie :

35Go depuis l'UE et les DOM au lieu des 22Go fournis par ce forfait, utilisables depuis ces zones

20Go (inclus dans l'enveloppe des 35Go) utilisables depuis la Suisse, Andorre, les USA et le Canada

La série spéciale B&You, quant à elle, fournit 25Go utilisables depuis les zones UE/DOM et est disponible jusqu'au 1er avril prochain. Elle s'accompagne de l'offre La Fibre. Cette Série Spéciale Bbox est sans engagement et vous permet d'ajouter l'achat d'un box à un tarif préférentiel, c'est-à-dire à 29,99€ par mois. Sans engagement, cette Box TV 4K HDR vous donnera en plus de ses avantages et services l'accès à 180 chaines TV.