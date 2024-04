Vous allez adorer ces promos sur les forfaits illimités à moins de 5€ !

Découvrez notre sélection du jour pour bien commencer la semaine : quatre promos sur les forfaits illimités pour pouvoir profiter d'une offre mobile à prix mini. Vous pourrez avec l'un ou l'autre de ces abonnements sans engagement et à moins de 5€ par mois communiquer sans contrainte et même bénéficier d'une enveloppe data pour vous connecter en France comme à l'étranger !

Le forfait illimité le moins cher sur la toile

L'opérateur Auchan Telecom met en avant le forfait illimité le moins cher du moment avec des garanties valables aussi bien en France métropolitaine que depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Ces garanties comprennent l'illimité pour que vous puissiez communiquer sans compter avec vos proches ainsi que 5Go dédiés à votre connexion web. 3,99€ par mois, c'est son prix irrésistible !

En plus, pour toute souscription à cette exclusivité web, vous pourrez profiter d'un avantage supplémentaire : la carte SIM est à seulement 1€ !

Deux abonnements illimités à 4,99€ par mois

Deux autres forfaits illimités et économiques sont disponibles chez les opérateurs Free Mobile et Cdiscount Mobile. L'un comme l'autre propose l'illimité pour vos appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole, les DOM et plus largement depuis les pays de l'UE.

Avec le forfait 10Go de Cdiscount Mobile à 4,99€/mois, vous bénéficierez également de 10Go en France métropolitaine, dont 8Go utilisables depuis les destinations internationales précitées ainsi que depuis la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande. Notez qu'avec cette offre mobile, votre carte SIM vous coûtera 1€ au lieu de 10€ !

Avec le forfait 2€ de Free Mobile (gratuit pour les abonnés Freebox), il vous faudra choisir l'option Booster 5Go pour profiter de l'illimité, à 2,99€/mois. Ainsi, pour 4,99€/mois, vous disposerez de 5Go pour surfer sur le net en France métropolitaine et de 6Go pour assurer votre itinérance à l'étranger (UE/DOM).

Le forfait illimité et ajustable disponible sur deux réseaux

De son côté, YouPrice met en avant une offre mobile ajustable avec de 10Go à 20Go dès 4,99€/mois. Valable sur les réseaux Orange et SFR - au choix - ce forfait pas cher vous permet de bénéficier de tarifs attractifs proposés comme suit :

jusqu'à 10Go : 4,99€/mois

de 10Go à 15Go : 8,99€/mois

de 15Go à 20Go : 10,99€/mois

Vous pourrez par ailleurs apprécier les 5Go fournis pour rester connecté lors de vos séjours en Europe (DOM/UE). Bien entendu, le forfait Le Mini bénéficie des appels, SMS et MMS illimités depuis toutes les zones mentionnées.