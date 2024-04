Avec un superbe appareil photo et une énorme autonomie, ce Xiaomi est le smartphone le plus puissant des écuries Redmi Note et est proposé à tout petit prix

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, successeur du Redmi Note 12 Pro qui a connu un immense succès en 2023, continue sur la lancée de ses prédécesseurs grâce à une fiche technique remarquable. Xiaomi maintient sa réputation en proposant des appareils performants à des prix compétitifs. En ce moment, sur Cdiscount, vous pouvez acquérir ce tout nouvel appareil 5G pour seulement 332 €. De plus, vous bénéficiez de 2 ans de garantie, d'une livraison gratuite et rapide, ainsi que de la possibilité de le payer jusqu'en 20 fois !

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels 120 Hz

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus se distingue de son prédécesseur grâce à ses caractéristiques qui en font un smartphone encore plus performant. Son écran AMOLED de 6,67 pouces, avec une résolution de 1220 x 2712 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, offre une expérience visuelle plus immersive. Doté du processeur MediaTek Dimensity 7200 Ultra, il garantit des performances encore plus rapides et efficaces. Avec une impressionnante RAM de 12 Go ou 16 Go selon le modèle, le téléphone excelle dans la gestion multitâche. En ce qui concerne la photographie, il offre également des clichés d'une grande qualité.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus pour à peine plus de 330 €

En ce moment, chez Cdiscount, vous avez la chance d'obtenir ce tout nouveau smartphone 5G de Xiaomi pour seulement 332 €, en plus de bénéficier de 2 ans de garantie. De plus, la livraison est gratuite et rapide, et vous avez même la possibilité de régler votre achat jusqu'en 20 fois !