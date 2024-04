iPhone SE 4, tout ce que nous savons à son sujet

Il y a peu de temps, les premières rumeurs concernant le futur iPhone SE, voulu pour bien plus abordable que les autres modèles de la marque à la pomme, faisaient surface dénonçant un design qui veut s’inspirer de celui de l’iPhone 16. Initialement, les rumeurs laissaient penser une ressemblance entre l'iPhone SE 4 et l'iPhone 14 par l'adoption d'une encoche. Cependant, les informations ont rapidement évolué, indiquant que l'appareil pourrait plutôt emprunter des éléments à l'iPhone 15 Pro, y compris le bouton Action. La dernière vague de fuites, cependant, positionne le prochain iPhone SE plus près de l'esthétique de l'iPhone 16. Rappelons que ce dernier est attendu d’ici le mois de septembre et que l’iPhone SE 4 serait officialisé en début d’année prochaine.

Un seul capteur photo et un chipset Apple A16 à la barre

La face arrière de l'iPhone SE 4 refléterait également l'approche adoptée pour l'iPhone 16, avec un agencement vertical des capteurs photo et du flash, contrairement à la disposition diagonale des iPhone 15. Le capteur serait un module Sony IMX503, selon certaines sources. Toutefois, d’autres mentionnent un capteur de 48 mégapixels, ce qui ne colle pas avec la définition proposée par le Sony IMX503 qui est un capteur de 12 mégapixels. On pourra toujours compter sur un traitement d’image de très haut niveau. Celui-ci serait orchestré par le chipset Apple A16 qui serait à la manœuvre au cœur de l’iPhone SE 4. Il se murmure qu’il serait associé à 6 Go de mémoire vive au format LPDDR5, permettant ainsi au mobile d’offrir d’excellentes performances. L’écran s’appuierait sur une diagonale de 6,1 pouces avec une dalle OLED et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz.

Le mobile pourrait recharger sa batterie via la prise USB-C, devenue la norme universelle et adoptée par Apple contraint par la Commission Européenne depuis l’iPhone 14. La capacité de la batterie serait de 3000 mAh et elle pourrait supporter la charge à 20 watts maximum, ce qui n’est pas beaucoup lorsqu’on sait que plusieurs smartphones, même de milieu de gamme proposent des puissances bien plus élevées permettant de se recharger plus rapidement.

En termes de dimensions, l'iPhone SE 4 serait comparable à l'iPhone XR et serait particulièrement fin puisqu’on parle de 7,8 mm d'épaisseur, seulement.

Comme toujours, ces informations, bien que prometteuses, restent sujettes à confirmation et sont donc à prendre avec les pincettes de rigueur. Apple pourrait encore ajuster le design et les spécifications de son iPhone SE 4 avant le lancement de la production de masse.